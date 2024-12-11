«Инферит Облако» и Axios объявили о совместном продвижении инфраструктурных решений

Провайдер «Инферит Облако» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) заключил соглашение о партнерстве с ИТ-интегратором Axios. Сотрудничество предусматривает совместное продвижение и развитие облачных технологий на российском рынке. Развитие партнерской сети усиливает позиции ГК Softline в качестве центра компетенций по работе с крупнейшими клиентами.

«Инферит Облако» и Axios подписали партнерский договор, согласно которому клиенты ИТ-интегратора получают доступ ко всему портфелю услуг провайдера. На данный момент доступен широкий спектр сервисов, от публичного и приватного облака до решений в сфере информационной безопасности и телекоммуникаций: инфраструктура как сервис (IaaS), оборудование в аренду (HaaS, Dedicated), кластеры Kubernetes, объектное хранилище S3, виртуальные рабочие столы (VDI). «Инферит Облако» помогает организациям реализовывать стратегию импортозамещения ИТ-инфраструктуры на базе российских технологий.

Важный аспект сотрудничества — предоставление безопасных облачных сервисов. Решения «Инферит Облако» полностью соответствуют требованиям российского законодательства в области хранения и обработки персональных данных (152-ФЗ, 242-ФЗ), что особенно важно для государственных организаций и компаний, работающих с чувствительной информацией.

Инфраструктура провайдера размещается в ЦОД Tier-III, расположенном в Москве. Периметр защищен кластером NGFW, применяется отечественное решение 2FA, все клиенты провайдера получают бесплатную защиту от DDoS-атак, внедрен SOC от ведущего отечественного вендора в области кибербезопасности.

«Инферит Облако» проводит системную работу по повышению уровня безопасности и надежности систем хранения, обработки и передачи данных. Это направление включает подключение к СОРМ в соответствии с требованиями Роскомнадзора к хостинг-провайдерам, получение аттестата на соответствие требованиям 21 приказа ФСТЭК России по первому уровню защищенности персональных данных (УЗ-1), а также аттестации по PCI DSS 4.0 и ГОСТ Р 57580.1-2017 (защита информации финансовых организаций).

«Профессиональная экспертиза Axios в сочетании с облачными технологиями "Инферит" даст возможность предложить новые услуги и решения для бизнеса любого масштаба. Сотрудничество также направлено на укрепление безопасности данных наших клиентов и снижение рисков, связанных с переходом в облако. Мы уверены, что совместные усилия специалистов по интеграции и опытных экспертов в области облачных технологий позволят нам создать надежную основу для успешного развития и достижения общих целей», — отметил коммерческий директор «Инферит Облако» Сергей Самоукин.

«Мы рады сообщить об успешном сотрудничестве компании Axios и "Инферит Облако", которое стало очередным этапом нашего совместного пути к инновациям и качественным решениям. Наша совместная работа направлена на удовлетворение потребностей клиентов, стремящихся к эффективному использованию современных технологий. Это сотрудничество позволит нам более эффективно закрывать задачи клиентов из одного источника, укрепляя наш сервисный портфель и удовлетворяя растущий спрос на качественные и надежные решения российского производства», — отметил коммерческий директор Axios Александр Ключников.