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Intelion Data Systems присоединилась к Кодексу этики в сфере искусственного интеллекта

Intelion Data Systems официально присоединилась к числу подписантов Кодекса этики в сфере искусственного интеллекта, принятого в октябре 2021 г. Альянсом в сфере искусственного интеллекта совместно с Аналитическим центром при Правительстве РФ и Минэкономразвития РФ.

Кодекс этики в сфере ИИ представляет собой свод принципов и стандартов поведения, ориентированных на обеспечение прозрачности, безопасности и ответственного подхода к разработке и применению искусственного интеллекта. Сегодня его подписали уже более 850 участников, включая ведущие ИТ-компании, банки, операторов связи, образовательные учреждения, государственные структуры и общественные организации. Среди международных участников также присутствуют более 40 зарубежных компаний.

Российская компания Intelion Data Systems находится в авангарде мирового тренда по диверсификации деятельности майнинговых компаний в сторону технологий искусственного интеллекта. В рамках этой стратегии Intelion выделила направление по высокопроизводительным вычислениям в дочернюю компанию Intelion Cloud (ООО «Интелион Облако»), которая входит в реестр хостинг-провайдеров Роскомнадзора. Intelion Cloud призвана обеспечить стратегическое развитие группы компаний и реализацию перспективных проектов в сфере ИИ.

Ключевым элементом этих инициатив является строительство нового дата-центра в Самарской области. Общий объем инвестиций в данный проект в ближайшие 2,5 года составит 4,3 млрд руб., из которых более 60% направлено на приобретение графических процессоров для обучения моделей ИИ и анализа больших массивов данных. В период 2027–2030 гг. Intelion планирует дополнительно инвестировать 9,5 млрд руб. для дальнейшего расширения вычислительных мощностей в сфере ИИ.

Тимофей Семенов, генеральный директор Intelion Data Systems, сказал: «Для нас важно не только внедрять передовые технологии, но и делать это ответственно. Присоединение к Кодексу этики в сфере искусственного интеллекта — это подтверждение нашего намерения развивать ИИ, ориентируясь на высшие стандарты профессионализма и этики. Соблюдение этих принципов является неотъемлемой частью нашей корпоративной культуры, и мы убеждены, что только такой подход позволяет строить долгосрочные отношения с командой, партнерами и клиентами».

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