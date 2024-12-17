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Dion заняла второе место в рейтинге лучших ВКС-платформ

Платформа корпоративных коммуникаций Dion (ИТ-холдинг «Т1») заняла второе место в рейтинге российских ВКС-решений, опубликованном ИТ-маркетплейсом Market.CNews. Рейтинг был сформирован на основе балльной системы оценки по ряду критериев. К ним относятся функциональные возможности, максимальное число участников видеоконференции и аудиозвонка, продолжительность тестового периода, общее количество пользователей и стоимость лицензии на решение.

Dion получил высокие оценки за широкий функционал, гибкость и значительные лимиты по числу пользователей. Платформа поддерживает до 20 тыс. участников, не ограничивая количество комнат или продолжительность переговоров. Также Dion предлагает один из наиболее длительных тестовых периодов — до 180 дней.

«‎Российский рынок ВКС в 2024 г. увеличился на 25% по сравнению с прошлым годом. Связано это с отсутствием возможности обновления зарубежных систем, что делает их технологически устаревшими, небезопасными и неконкурентоспособными по сравнению с современными российскими аналогами. «Дион» при этом развивается существенно быстрее рынка, и демонстрирует рост клиентской базы в 5 раз по сравнению с 2023 г.»‎, — отметил Антон Спирин, заместитель генерального директора по развитию бизнеса «Нота», коммерческий директор по продуктам и сервисам ИТ-холдинга «Т1».

Ранее платформа Dion была отмечена как лучшее решение в номинации «Безопасность в ВКС: решение года» на премии CNews «Импортозамещение года». Это подчеркивает соответствие сервиса высоким стандартам в области информационной безопасности. Платформа продолжает развиваться, предлагая новые возможности для эффективных и защищенных корпоративных коммуникаций.

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