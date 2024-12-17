Hilbert Team стал «Амбассадором облака» Yandex Cloud

IT-интегратор Hilbert Team стал партнером года Yandex Cloud в номинации «Амбассадор облака». Награда была вручена 28 ноября на торжественной церемонии Partner Conf 2024, ежегодной конференции для партнеров Yandex Cloud и Яндекс 360.

Hilbert Team уже четвертый год сотрудничает с Yandex Cloud в рамках партнёрской программы. Кроме того, в этом году компания во второй раз подтвердила технологическую специализацию Yandex Cloud Professional по направлениям DevOps и Data Platform. Hilbert Team помогает заказчикам мигрировать в облако, создавать надежные, безопасные и отказоустойчивые облачные инфраструктуры, автоматизировать процессы разработки, а также проектировать и создавать корпоративные хранилища и озера данных.

На данный момент в компании работает более 35 опытных инженеров, которые реализовали более 100 успешных проектов. За последний год команда экспертов Hilbert Team помогла построить надежную IT-инфраструктуру в Yandex Cloud туроператору FUN&SUN, российскому сервису кикшеринга МТС Юрент организатору забегов Russia Running, цифровому банку «Банк 131», платформе для управления командировками «Вкомандировке», российским технологическим компаниям 47 Тех и PARMA Technologies Group и многим другим.

Помимо проектной деятельности, в этом году эксперты Hilbert Team совместно с Yandex Cloud провели масштабный воркшоп «Строим DevSecOps-пайплайн в облачном CI/CD» на площадках Positive Hack Days 2 в Лужниках и KazHackStan 2024 в Алматы, а также поучаствовали в создании трех отраслевых курсов для инженеров.

«Получение награды «Амбассадор облака» от Yandex Cloud – это высокое признание нашей экспертизы и успешного сотрудничества. Мы гордимся тем, что можем помочь нашим клиентам эффективно использовать возможности облачных технологий и достигать своих бизнес-целей. Эта награда – это не только подтверждение наших достижений, но и стимул для дальнейшего развития и расширения наших компетенций», — Вячеслав Бессонов, генеральный директор Hilbert Team.