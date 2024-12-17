Sellty: в 2024 г. выросло доверие бизнеса к инструментам автоматизации B2B-продаж

В компании Sellty подвели итоги 2024 г. на рынке электронной коммерции в сегменте B2B. По мнению основателя Sellty Марии Бар-Бирюковой, продукты для автоматизации B2B-продаж стали более технологичными, на рынке вырос уровень доверия к цифровым решениям — в том числе со стороны СМБ-сегмента. В фокусе внимания клиентов — гибкость и скорость внедрения инструментов автоматизации, наличие уникальных возможностей, в том числе использования чат-ботов и искусственного интеллекта, а также легкость интеграции с текущим ИТ-ландшафтом. Об этом CNews сообщили представители Sellty.

По данным Sellty, в 2024 г. значительно вырос спрос оптовых компаний на ИТ-инструменты для автоматизации B2B-продаж. Эксперты считают, что этому способствовало несколько факторов. Прежде всего, в оптовой торговле в сегменте СМБ вырос уровень осведомленности о том, какие задачи можно решить с помощью цифровых решений. Еще несколько лет назад многие игроки рынка считали свой процесс взаимодействия с клиентами уникальным и слишком сложным для автоматизации. Сейчас среди таких компаний созрело понимание, что цифровизация неизбежна — и ее можно осуществить грамотно и качественно.

Следующий фактор – сместился фокус компаний с поиска многофункциональных продуктов, которые могли бы автоматизировать сразу все бизнес-процессы, на решение более узких задач при помощи ИТ. Бизнес готов приоритезировать функциональность, выстраивать дорожные карты цифровизации и адаптировать свои внутренние процессы к внедрению цифровых решений.

Еще одним драйвером спроса на B2B ecom-продукты стало достижение определенной степени технологической зрелости компаний в сегменте СМБ и усиление конкуренции на этом фоне. Сегодня каждый второй клиент, который обращается в Sellty, отмечает, что одним из главных стимулов к цифровизации и внедрению B2B-порталов, стал запуск цифровых инструментов в конкурирующих компаниях. В условиях борьбы за рынок современные заказчики не могут позволить конкурентам обладать таким преимуществом.

В 2024 г. также изменились требования B2B-компаний к вендорам ИТ-продуктов для автоматизации. Главным критерием выбора теперь служит не известность поставщика, а отраслевой опыт вендора и уровень сервиса вокруг решения: скорость внедрения, легкость работы с системой и возможность его настройки под конкретные задачи клиента. В сегменте среднего и малого оптового бизнеса выбор все чаще отдают в пользу облачных решений — именно такие продукты позволяют автоматизировать процессы без сложных и дорогостоящих доработок.

В 2024 г. изменения происходили и на рынке поставщиков B2B ecom-решений. С одной стороны, на него начали выходить новые ИТ-игроки, пришедшие из других отраслей – разработчики сайтов, маркетинговые агентства и другие поставщики, решения которых пока что не учитывают всей специфики B2B-продаж.

С другой стороны, значительно вырос уровень технологичности сервисов у опытных разработчиков, которые давно присутствуют на рынке. Крупнейшие вендоры практически сравнялись по базовой функциональности ecom-решений в B2B и начали конкурировать по уникальным функциям. Например, по возможностям внедрения технологий на базе искусственного интеллекта, встроенным чат-ботам и Telegram app, которые позволяют создавать интернет-магазины внутри мессенджера.

С увеличением числа игроков на рынке и разнообразия решений, бизнес-заказчики стали оценивать не только функционал отдельных инструментов, но и их способность интегрироваться с уже используемыми системами. Это привело к тому, что ИТ-поставщики начали уделять особое внимание совместимости своих продуктов с распространенными платформами и экосистемами, что позволяет клиентам минимизировать затраты на обучение и поддержку, а также добиться более плавного перехода на новую технологию.

В Sellty также отмечают, что в 2024 г. значительно вырос разрыв между теми компаниями в сегменте СМБ, которые начали процесс автоматизации еще три-пять лет назад, и бизнесом, который только встает на путь цифровой трансформации. Такие компании давно увидели эффект от внедрения ecom-решений и сегодня приходят к вендорам с задачей по обновлению и расширению цифровой инфраструктуры. Они нацелены на добавление новых функций и автоматизацию еще большего количества бизнес-процессов, тем самым переходя на новый этап цифровизации. В свою очередь компании, которые только начинают проекты по автоматизации e-commerce, продолжают отставать от других участников рынка.

«Быстро увеличивается разрыв между компаниями, которые идут в автоматизацию и растут за ее счет, с теми, кто отказывается от внедрения цифровых решений. Эта тенденция сохранится и выиграет в итоге тот бизнес, который системно автоматизирует процессы. Однако сократить этот разрыв сегодня в разы проще, чем еще несколько лет назад. На рынке достаточно бесплатной информации, накопленного опыта вендоров, а также готовых продуктов от зрелых ИТ-поставщиков, которые позволяют быстро запускать процесс автоматизации без необходимости вкладывать в долгосрочную разработку и команду поддержки таких решений», – сказала Мария Бар-Бирюкова, основатель Sellty.