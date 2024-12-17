В Сеченовском Университете разработали симулятор для обучения медиков оказанию помощи в экстренных ситуациях

Выпускница Цифровой кафедры Первого МГМУ имени И. М. Сеченова разработала интерактивные сценарии для медработников, позволяющие медработникам отрабатывать последовательность действий и практические навыки оказания помощи в экстренных ситуациях — при кровотечениях, отеке легких и анафилактическом шоке. Проект прошел экспертизу на участие в конкурсе Всероссийской научной школы «Медицина молодая-2024» в номинации «Цифровой прорыв» и войдет в сборник проектных работ конкурса с публикацией в РИНЦ (национальная библиографическая база данных научного цитирования). Об этом CNews сообщили представители МГМУ имени И. М. Сеченова.

Недостаток навыков, стресс и страх допустить ошибку при жизнеугрожающих состояниях у пациентов могут помешать начинающим медикам эффективно оказывать помощь, рассказала об актуальности проекта его автор, выпускница Цифровой кафедры Сеченовского Университета Юлия Колосова.

VR-тренажеры позволяют многократно отрабатывать эти навыки в безопасной виртуальной среде без использования дополнительного оборудования и расходных материалов. Это существенно сокращает финансовые издержки, повышает эффективность обучения будущих врачей и улучшает качество оказания помощи в экстренных ситуациях, уверена разработчик.

На сегодняшний день в России уже есть подобные тренировочные симуляторы для оказания первой помощи при инсульте, инфаркте, а также тренажеры для сердечно-легочной реанимации. Проект выпускницы Цифровой кафедры Первого МГМУ направлен на создание виртуальных симуляторов для отработки навыков при таких состояниях, как кровотечение, анафилактический шок и отек легких.

«Над проектом я начала работать в 2023 г., когда поступила на Цифровую кафедру Сеченовского Университета, — сказала Юлия Колосова. – Его суть заключается в создании виртуального симулятора для полного погружения обучаемых в реалистичные сценарии экстренных ситуаций. При оказании экстренной медицинской помощи пользователи будут видеть жизненные показатели виртуальных пациентов, оценивать их дыхание и другие функции, а также использовать манипуляторы для совершения необходимых действий. А виртуальные пациенты будут реагировать на эти манипуляции».

На данный момент уже разработан прототип интерактивных сценариев для индивидуальных и групповых занятий медиков первичного звена и врачей узкой специализации. Пользователи VR-симуляторов смогут работать в двух режимах — обучающем (с подсказками) и контрольном (без них). Программа также в режиме реального времени укажет на ошибки обучающихся при взаимодействии с виртуальными пациентами.

Среди других преимуществ VR-симулятора — понятный и технологичный функционал, позволяющий правильно овладеть навыком и получить оценку, мобильность системы, звуковое сопровождение. При этом стоимость программы будет в два раза ниже чем у аналогичных ИT-решений. По словам разработчика, новый симулятор будет создан уже в 2027 г.