Рост выручки на 70%, 13 новых вендоров и DRP-сервис: ГК «Кросс технолоджис» подвела итоги года

Группа компаний «Кросс технолоджис», в которую входит интегратор решений и поставщик сервисов для информационной безопасности «Кросс технолоджис» и компания, оказывающая сервисные услуги в области ИТ и ИБ «ЕСА ПРО», подводит предварительные итоги 2024 г. Прогнозный объем выручки по РСБУ по итогам финансового года составит не менее 7 млрд. руб. Об этом CNews сообщили представители «Кросс технолоджис».

В годовом выражении в сравнении с 2023 г. (4,09 млрд руб.) рост выручки составит 70%. В сравнении с 2022 г. (3 млрд руб.) – 130%.

Основной рост обеспечивается как за счет продажи и внедрения программных и аппаратных ИБ-продуктов российских разработчиков и оказания услуг, так и за счет расширения отраслевого портфеля проектов, в частности в промышленном секторе и в компаниях ТЭК. За 2024 г. компания заключила договоры с 38 новыми заказчиками, объем нового бизнеса составил 19% от годовой выручки.

Рост выручки также связан с увеличением спроса на услуги информационной безопасности из-за роста качества и количества кибератак и внесения изменений в законодательство. Вместе со спросом на услуги растет и объем выручки. Доля услуг в выручке группы компаний составляет 21%. За 2024 г. выручка от этого направления деятельности выросла в четыре раза.

Среди услуг, лидирующих по объему оказания, помимо традиционных проектирования и внедрения, в 2024 г. выделяются защита государственных информационных систем, персональных данных и объектов критической информационной инфраструктуры (15% от общего объема оказанных компанией услуг), сопровождение СЗИ (17%), а также пентест и RedTeam (9%).

Среди новых проектов, начавшихся в 2024 календарном году, можно выделить масштабную замену иностранных межсетевых экранов нового поколения (NGFW) на аналогичные российские решения в одной из крупнейших топливно-энергетических компаний России. Также, у компании традиционно сохраняется большое количество проектов в банковской сфере.

В связи с развитием законодательства выросло число запросов на защиту ИТ-инфраструктуры объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ). Компания завершила ряд значимых проектов в этой области, в частности, аудит безопасности объектов КИИ в компании «Эйвон» и проектирование системы безопасности на одном из крупнейших предприятий газо-химической индустрии.

Лидером по числу внедрений средств защиты информации (СЗИ) у российских компаний за 2024 г. стали отечественные межсетевые экраны следующего поколения (Next-Generation Firewall, NGFW). Второе место делят инструменты защиты баз данных и продукты для построения защищенных каналов связи (например, криптошлюзы). Если сравнивать с 2023 г., то в тот период наравне с NGFW был очень высоким интерес к SIEM-решениям.

Портфель вендоров компании также продолжает расти. За 2024 г. заключено 13 новых партнерских соглашений с ведущими российскими поставщиками и разработчиками средств защиты информации, среди которых MAS Platform, ОКБ САПР, «Лаборатория Числитель», Future Crew и др. Всего компания работает со 100 компаниями-разработчиками ИБ-решений.

Численность сотрудников компании также увеличивается: за 2024 г. она выросла на 31% – с 160 человек в январе до 210 в начале декабря. Особенно заметно расширились штат технического дивизиона, который увеличился на 48% благодаря развитию департамента проектирования и внедрения, и команды пентеста. Растет и сервисный центр, который увеличился на 25% за счет роста команд отдела технической поддержки, центра кибербезопасности и создания новой команды – отдела защиты бренда.

В конце 2024 г. компания «ЕСА ПРО» вывела на рынок новый сервис Smart Business Alert (SBA) для комплексной защиты от цифровых угроз. Сервис класса DRP (Digital Risk Protection) обеспечивает защиту бренда, снижает риски и предотвращает финансовые потери благодаря мгновенному реагированию на киберугрозы и предотвращению утечек персональных данных. Интеграция технологий искусственного интеллекта позволяет обрабатывать данные о киберинцидентах на 70% быстрее, чем аналогичные сервисы.

«В 2023 г. выручка 100 крупнейших российских компаний в сфере информационной безопасности возросла на 40%, и я уверен, что по результатам 2024 финансового года, итоги которого наша индустрия обычно подводит в апреле, мы установим новый рекорд. На эту динамику влияют несколько факторов: новые законодательные требования для компаний, постепенное исчезновение иностранных поставщиков ИБ-решений и рост числа и интенсивности кибератак на российскую инфраструктуру. Сейчас «Кросс технолоджис» реализует несколько крупных проектов по замене иностранных межсетевых экранов на российские аналоги, сотрудничая с ключевыми компаниями для экономики страны. Мы также расширяем портфель вендоров, чтобы охватить больше бизнес-направлений, и усиливаем наше сервисное направление для обеспечения комплексной защиты бизнеса от киберугроз», – сказал генеральный директор компании ГК «Кросс технолоджис» Евгений Чугунов.

В 2025 г. компания ожидает рост бюджетов на информационную безопасность как у текущих заказчиков, так и на рынке в целом, что обусловлено не только введением оборотных штрафов за повторные утечки персональных данных но и повышением осведомленности о киберугрозах. Дополнительную динамику рынку ИБ придаст внедрение искусственного интеллекта и машинного обучения, а партнерства между экспертами рынка ИБ и регуляторами помогут создать более эффективные решения. Также в 2025 г. будет значительно расти спрос на консалтинговые услуги и аутсорсинг, что связано с новыми регуляторными требованиями и законодательными инициативами.

Компания планирует развивать направление ИБ-услуг, в частности, внешнего SOC (Security Operation Center). Создание таких центров становится особенно актуальным из-за растущей угрозы со стороны киберпреступников и нехватки квалифицированных специалистов в области информационной безопасности.