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«DатаРу» увеличила объем выручки в два раза и стала группой компаний

В ГК «DатаРу» подвели итоги работы за 2024 г. В недавно преобразованной группе компаний ожидают двукратного роста выручки за счет масштабирования бизнеса, а также расширения продуктового портфеля как собственными разработками, так и партнерскими ИТ-решениями. Кроме того, такая динамика связана с переходом заказчиков в активную стадию импортозамещения ИТ-оборудования: российский инфраструктурный рынок, по оценкам компании, увеличился на 30% за год.

Существенный рост бизнеса «DатаРу» объясняется сразу несколькими факторами, и в первую очередь — стремительным развитием российского рынка базовой ИТ-инфраструктуры. Его объем увеличился на 30% за последний год, по собственным оценкам компании. Интенсивнее всего, как и годом ранее, развивались сегменты серверного оборудования (составляет около 50% от общего объема рынка), СХД (30%) и сетевых решений (20%).

На динамику рынка в первую очередь повлиял переход заказчиков к более активному импортозамещению. В 2022–2023 гг. многие российские компании, особенно из сегмента крупного бизнеса, наблюдали за развитием ситуации и ждали успешных кейсов миграции на отечественные ИТ-решения, поддерживая текущий ИТ-ландшафт в неизменном виде. В 2024 г. созрело понимание, что «как раньше» уже не будет — а значит, пора принимать решение, продолжать развивать иностранные системы или переезжать на более надежные отечественные. Компании начали реализацию проектов импортозамещения, в частности, замену бизнес-критичного ПО. Во многих случаях, особенно при переходе на новый узкоспециализированный софт, это повлекло за собой внедрение обновленной импортонезависимой инфраструктуры.

Поменялось и отношение отечественных компаний к российским разработкам и технологиям. Сегодня миграция на технологически независимые от глобальных вендоров продукты осуществляется чаще не вынужденно, из-за регуляторных требований, а для повышения операционной эффективности бизнеса, его производительности, а также вывода на рынок новых прорывных технологий.

Вслед за развитием рынка пополнился и продуктовый портфель «DатаРу». В сегменте серверов добавлены новые линейки на базе CPU Intel Xeon 5 поколения, а также модели, «заточенные» под задачи искусственного интеллекта и машинного обучения на базе новейших GPU Nvidia H200. Кроме того, три модели из линейки серверов общего назначения «ДатаРу PH» получили заключение Минпромторга РФ о вхождении в реестр отечественного оборудования. Выпущено несколько новых линеек СХД: от СХД начального и среднего уровня, оптимально подходящих для небольших команд, до СХД, предназначенных для обучения нейросетей и обработки больших данных. Наконец, пополнился модельный ряд специализированными решениями для резервного копирования.

Кроме того, бизнес «DатаРу» начал быстро расти вширь. Компания еще в 2023 г. дополнила поставки оборудования услугами консалтинга, сервисной техподдержки, а также облачными услугами. Так поставщик смог предложить клиентам более комплексный набор решений и услуг, закрывающий большинство их потребностей в области автоматизации. В 2024 г. «DатаРу Технологии», «DатаРу Сервис», «DатаРу Консалтинг» и «DатаРу Облако» выделились в отдельные компании под зонтичным брендом «DатаРу». Рост в группу компаний был эволюционным и сопровождался расширением продуктовой линейки как новыми партнерскими решениями, так и собственной разработкой. Уже сейчас в компании занимаются ERP- и BI-внедрениями, инфраструктурным и ИИ-консалтингом, а в ближайшее время на рынок будет представлена первая собственная линейка аналитических продуктов «DатаРу».

«Запросы заказчиков меняются. В отличие от последних двух лет, когда многие из них мигрировали на отечественные ИТ-продукты вынужденно, сейчас они наконец-то понимают конкретные задачи, под которые необходимы импортонезависимые ИТ-продукты. Чаще всего это замена бизнес-критичных систем: ERP, BI, — с сохранением необходимой функциональности. Именно поэтому поставки оборудования под бизнес-критичные приложения, а также ИТ-услуги для их бесшовного внедрения стали в 2024 г. нашим основным фокусом. Мы рассчитываем, что такой комплексный подход к работе с заказчиками, который сформировался на сегодняшний день, позволит нам продолжить кратно расти в ближайшие годы», — сказал Роман Гоц, основатель ГК «DатаРу».

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