Выручка RUVDS выросла на 27% в 2024 году

Выручка хостинг-провайдера RUVDS увеличилась на 27% по итогам 2024 г. Это следует из результатов анализа эффективности работы компании за указанный период.

«Увеличение выручки сопровождалось также ростом общего числа клиентов RUVDS – их стало больше на 18%. Конечно, этот год был без преувеличения непростым для всей индустрии, и тот факт, что нам удалось значительно увеличить ключевые показатели – лучший показатель эффективности работы компании. Сбавлять обороты мы не намерены и продолжим предоставлять нашим клиентам все больше новых возможностей. К слову, в конце этого года мы расширили присутствие в дата-центре M9 в Москве, одной из ключевых площадок для всего российского сегмента интернета», – отметил генеральный директор хостинг-провайдера RUVDS Никита Цаплин.

За девять лет работы хостинг-провайдера его клиенты создали почти 1 млн виртуальных серверов на площадках внутри страны и за ее пределами. Компания, входящая в число крупнейших поставщиков IaaS услуг, на регулярной основе обновляет парк оборудования, делает клиентам уникальные коммерческие предложения и проводит исследования по части развертывания серверного оборудования в самых трудных условиях.