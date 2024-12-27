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Компания Fork-Tech вступила в ассоциацию «Руссофт»

Финтех-разработчик и интегратор Fork-Tech присоединился к некоммерческому партнерству разработчиков программного обеспечения «Руссофт».

На платформе ассоциации «Руссофт» Fork-Tech намерен активно развивать взаимодействие с представителями рынка ИТ-разработчиков. В планах компании обмен лучшими практиками разработки для финтеха и внедрения ИИ-решений, организация воркшопов, а также курсов и стажировок для молодых специалистов.

В статусе члена ассоциации Fork-Tech сможет поддерживать других участников в трансформации бизнес-процессов, консультировать по вопросам внедрения эффективных ИИ-практик, а также получит доступ к аналитическим материалам об индустрии и поддержку «Руссофт» в процессе выхода продуктов вендора на зарубежные рынки.

«Стать частью «Руссофт» для нас – важный этап в развитии компании. Ассоциация сформировала платформу для продвижения интересов ИТ-разработчиков и формирования отраслевых стандартов. «Руссофт» ежегодно формирует насыщенную программу событий, интересных и полезных для отрасли, где всегда есть возможность расширения деловых контактов. 2025 г. Fork-Tech намерен посвятить разработке и запуску собственной продуктовой линейки – поддержка и опыт участников «Руссофт» станет важным фактором для успеха на этом пути», – сказала генеральный директор Fork-Tech Кристина Коваленко.

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