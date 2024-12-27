Маркетплейс быстрых закупок «Максмарт» открыл 13 фулфилмент-центров в крупнейших регионах России за 2024 год

B2B-маркетплейс быстрых закупок «Максмарт» подвел итоги 2024 г. по открытию распределительных центров в регионах. С января по декабрь 2024 г. были запущены в эксплуатацию 13 фулфилмент-центров для поставщиков в стратегических для магистральной логистики городах. Общая площадь всех распределительных центров «Максмарт», запущенных в 2024 г., составила 12 950 кв. метров. Об этом CNews сообщили представители «Максмарт».

В феврале 2024 г. «Максмарт» запустил два фулфилмент-центра для поставщиков в городах Кемерово (Кемеровская область) и Невинномысск (Ставропольский край). Фулфилмент-центры в Мурманске и Перми открылись в апреле 2024 г.

В июле 2024 г. «Максмарт» открыл распределительный центр в Санкт-Петербурге. За сентябрь 2024 г. было открыто одновременно самое большое количество РЦ в регионах: Иркутск, Хабаровск, Новосибирск, Екатеринбург, Тюмень и Артем.

И завершается 2024 г. открытием уже второго распределительного центра «Максмарт» в Красноярске и новым центром в Челябинске.

Открытие распределительных центров в 13 крупнейших регионах России позволило «Максмарт» нарастить собственные логистические мощности, обеспечить быструю доставку грузов и сократить более, чем в три раза по оценке компании сроки поставки продукции до базисов промышленных компаний, имеющих локализацию в данных географических точках и федеральных округах.

Площадь каждого из фулфилмент-центров в Кемерово и Невинномысске насчитывает более 400 кв. метров. Пропускная способность логистических центров более 4000 грузовых мест в сутки.

Общая площадь каждого из складов в Мурманске и Перми составляет более 1000 кв. метров. Пропускная способность логистических центров более 10 тыс. грузовых мест в сутки.

В Санкт-Петербурге инфраструктура склада позволяет обрабатывать до 10 тыс. артикулов в месяц в зонах стеллажного хранения, негабаритного напольного хранения и хранения готовой продукции.

Пропускная способность 1200 грузовых мест/сутки.

Резервируемый объем хранения ТМЦ в РЦ в Санкт Петербурге составляет 114 паллетомест.

Общая площадь запущенных складов в Иркутске, Хабаровске, Новосибирске, Екатеринбурге, Тюмени и Артеме составляет более 3150 кв. метров. Пропускная способность логистических центров более 20750 грузовых мест в сутки. Объемы складов между округами распределяются следующим образом: площадь запущенных складов в ДФО составляет 950 кв. метров, пропускная способность – 5250 грузовых мест в сутки. В Уральском федеральном округе общая площадь складов насчитывает 1050 кв. метров и 7000 грузомест в сутки.

Площадь складов в Сибирском федеральном округе достигает 1150 кв. метров и 8500 грузомест в сутки.

В Челябинске общая площадь запущенного распределительного центра составляет 7000 кв. метров. Пропускная способность – 30 фур на вход и на выход в день.

Второй фулфилмент-центр в Красноярске насчитывает 1000 кв. метров с объемом хранения под 3PL 500 паллетомест.

Данные центры обеспечивают полный цикл обработки корпоративных онлайн-заказов от промышленных компаний – клиентов маркетплейса. В него входят: приемка продукции от продавцов, хранение, комплектация и отправка до конечного пункта покупателя. Инфраструктура всех складов позволяет обрабатывать до 257 тыс. артикулов в месяц, включая зоны стеллажного хранения, негабаритного напольного хранения и зону хранения готовой продукции. Общая производительность на вход составляет более 2500 артикулов в смену, включая приемку и размещение. Общая производительность на выход составляет более 3100 артикулов в смену, включая отбор, контроль отобранного и последующую отгрузку.

Также в результате открытия новых фулфилмент-центров маркетплейс расширил свой пул поставщиков за счет привлечения региональных продавцов данных регионов.

На конец 2024 г. маркетплейс обладает сетью из 18 распределительных центров по всей территории России, включая РЦ в Санкт-Петербурге, Красноярске, Магадане, Алдане, Чехове, Липецке, Кузбассе, Волгограде и Невинномысске, Мурманске и Перми, Иркутске, Хабаровске, Артеме, Тюмени, Екатеринбурге, Новосибирске и Челябинске. Построение расширенной логистической инфраструктуры в крупнейших регионах страны позволит компании масштабировать свои бизнес-процессы и обеспечить растущий спрос клиентов и продавцов на услуги маркетплейса.

Особенность B2B-маркетплейса «Максмарт» заключается в обеспечении практически 100% оцифровки процесса закупки стандартизованной номенклатуры. Кроме цифровой платформы «Максмарт» предоставляет логистическую инфраструктуру, отвечая за «последнюю милю» и за рекламации. Свыше 2500 поставщиков, 2 млн уникальных товарных позиций с количеством предложений более 20 млн, а также широкий набор товарных категорий, превышающий 3000 позиций, от инструментов и спецоснастки до газопламенного оборудования, представленных на электронной площадке, позволяют выбрать наиболее оптимальные товар и цену для закупки. Квалификацию поставщиков площадка также берет на себя и несет полную ответственность за результаты сделок.

Одним из главных эффектов цифровых закупок через маркетплейс является сокращение сроков закупки и поставок низкостоимостной номенклатуры в несколько раз. Маркетплейс является электронной площадкой полного цикла, отвечая за всю цепочку закупки от выбора марки и характеристик конкретного товара до дальнейшей доставки.

Крупные компании нуждаются в организованных закупках товаров на постоянной основе. В последние годы сектор корпоративных закупок идет в сторону полной автоматизации закупочных процессов. Для крупных промышленных компаний и компаний других секторов экономики актуально повышение операционной эффективности, которую может обеспечить максимальная цифровизация бизнес-процессов. По статистике, закупка товаров стандартизированной номенклатуры занимает порядка 30% по количеству покупаемых позиций: это различные молотки, отвертки и так далее. А в объеме закупок – около 5–10%. Формат таких закупок постепенно переходит в онлайн, и новыми площадками продаж становятся B2B-маркетплейсы.

По данным компании «Максмарт», сотрудничество с маркетплейсами полного цикла для юридических лиц позволяет сократить транзакционные издержки, улучшить закупочную цену на товары за счет консолидации объемов и максимальной представленности поставщиков, сократить сроки поставок товаров для компаний-клиентов в среднем с 90 до 20 дней, а средний чек поставщика, работающего на площадке, может вырасти в 20 и более раз по отношению к B2C e-commerce.