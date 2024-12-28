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«Магнит» подтвердил безопасность фискальных операций

Национальный аттестационный центр «Информзащиты» провел проверку автоматизированной информационной системы «Оператор фискальных данных» АО «Тандер», входящего в группу компаний «Магнит», на соответствие требованиям информационной безопасности, обозначенным в 17 приказе ФСТЭК России. Заказчик успешно прошел аттестацию. Об этом CNews сообщили представители «Информзащиты».

В соответствии с Федеральным законом «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации» все операторы фискальных данных должны обеспечивать высокий уровень защиты данных обрабатываемых в автоматизированных системах.

Специалистами НАЦ были проведены комплексные мероприятий, включающие в себя техническую и организационную подготовку, что позволило автоматизированной информационной системе АО «Тандер», в которой обрабатываются фискальные данные, успешно пройти аттестационные испытания. Компания получила аттестат соответствия объекта информатизации по безопасности информации.

«Благодарим компанию АО «Тандер», что на протяжении долгого времени выбирают нашу компанию проводить работы по защите самого ценного – информации. В рамках данного проекта стоит отдельно отметить, что нашими специалистами по защите информации была реализована катастрофоустойчивая система, соответствующая самым высоким стандартам безопасности информации», – сказал генеральный директор НАЦ Дмитрий Пойгин.

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