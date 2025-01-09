Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за декабрь 2024 года

Специалисты компании «Гарант» подготовили мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций.

Федеральное законодательство

Федеральный закон от 28 декабря 2024 г. №523-ФЗ «О технологической политике в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Урегулирована технологическая политика по достижению технологического суверенитета, созданию условий для ускоренной разработки и внедрения технологических инноваций для решения социально-экономических задач, а также обеспечению конкурентоспособности отечественной высокотехнологичной продукции и эффективности ее производства за счет разработки и внедрения технологических инноваций.

Обозначены цели, задачи и инструменты технологической политики. Урегулированы правоотношения между субъектами, ее формирующими, и лицами, осуществляющими содействие в сфере развития технологий. Указан порядок разработки и внедрения критических и сквозных технологий. Раскрыто содержание нацпроектов технологического суверенитета, среднесрочных и долгосрочных планов развития технологий, а также программ инновационного развития организаций с госучастием. Установлены положения о технологических инновациях и государственном стимулировании деятельности по реализации технологической политики. Указаны состав инфраструктуры развития технологий и инструменты информационного обеспечения технологической политики.

Закон вступает в силу через 180 дней после официального опубликования.

Федеральный закон от 28 декабря 2024 г. №519-ФЗ «О внесении изменений в статьи 10 и 11 Федерального закона «О персональных данных» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Правительство установит требования к оказанию Почтой России услуги по доставке социально значимых периодических печатных изданий и сроки ее оказания. Перечень таких изданий установит Минцифры на основании правительственных критериев.

Закон вступает в силу с 1 сентября 2025 г.

Федеральный закон от 28 декабря 2024 г. №512-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской Федерации»

Решено дополнить перечень идентификаторов, вносимых в федеральный регистр сведений о населении. Включены водительское удостоверение, данные об опекунах и о попечителях, о признании гражданина недееспособным и др. К поставщикам сведений отнесен в т. ч. Социальный фонд России.

Граждане смогут получать информацию о себе из федерального регистра уже с 1 марта 2025 г., а не с 1 января 2026 г.

Уточнен порядок изменения данных. Гражданин сможет направить через Госуслуги соответствующее обращение.

Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением отдельных положений, которые будут действовать с 1 июля 2025 г.

Федеральный закон от 26 декабря 2024 г. №479-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О рекламе» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Предусмотрена уплата обязательных отчислений в бюджет в размере 3% дохода за квартал от распространения в Интернете рекламы, направленной на российского потребителя. Их направят на поддержку правообладателей программ для ЭВМ и баз данных, а также на развитие информресурсов, перечень которых установит Правительство.

Отчисления не уплачиваются при распространении рекламы на сайтах вещателей теле- или радиоканалов и информагентств, а также на сайтах сетевых изданий, редакции или учредители которых учреждены государственными или муниципальными органами и организациями либо в их уставном (складочном) капитале имеется доля (вклад) государства, региона или муниципалитета, в течение года получали бюджетные ассигнования либо ведут деятельность редакции, издателя или учредителя периодического печатного издания с высоким тиражом. Отчисления не уплачиваются при размещении рекламы на общероссийских обязательных общедоступных телеканалах и телеканалах, получивших право на эфирное цифровое наземное вещание с использованием позиций в мультиплексах на всей территории России.

В рекламе кредитов нужно указывать сведения с призывом к потребителям ознакомиться в Интернете со всеми условиями, если в рекламе указывается хотя бы одно условие, влияющее на полную стоимость кредита. Размер этой информации и новой предупреждающей фразы «Оценивайте свои финансовые возможности и риски» должен быть не менее 5% от площади рекламы, в теле- и радиопрограммах - продолжительностью не менее 3 секунд.

Закон вступает в силу с 1 января 2025 г. Некоторые положения вступают в силу с 1 марта 2025 г. и с 1 апреля 2025 г. Договоры на распространение рекламы финансовых услуг и финансовой деятельности, заключенные до 1 марта 2025 г., должны быть приведены в соответствие с поправками до 1 сентября 2025 г.

Федеральный закон от 13 декабря 2024 г. №464-ФЗ «О внесении изменений в статьи 2 и 5.1 Федерального закона «О содействии развитию и повышению эффективности управления в жилищной сфере и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Закреплена возможность приватизации ДОМ.РФ, но при сохранении контролирующей доли владения Российской Федерацией акциями единого института в размере не менее 50% акций плюс одна обыкновенная акция.

Расширены задачи единого института. В числе новых - поддержка проектов по энергоэффективности; привлечение частных инвестиций для развития жилищного строительства и создания объектов инженерной, социальной, дорожно-транспортной, энергетической инфраструктуры, включая выпуск облигаций. Определены дополнительные функции.

Часть поправок касается обеспечения ДОМ.РФ своей финансовой устойчивости.

Федеральный закон от 13 декабря 2024 г. №463-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и признании утратившей силу части 4 статьи 10 Федерального закона «О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства»

Решено уточнить порядок использования информсистем для проведения общих собраний собственников помещений в МКД.

Для заочного голосования можно будет использовать региональную информсистему, созданную по решению высшего исполнительного органа субъекта.

Информация о проведении собрания и о его итогах будет направляться в автоматизированном режиме на Госуслуги. Уведомления о собраниях также будут размещаться в общедоступных местах (на досках объявлений во всех подъездах или в пределах земельного участка, на котором расположен МКД).

Будут уточнены обязанности администратора по размещению информации о голосовании в системе.

Федеральный закон вступает в силу с 1 марта 2025 г., за исключением отдельных положений, для которых предусмотрен иной срок.

Собственники, принявшие до указанной даты решение об использовании иной информсистемы, вправе использовать ее, если сообщения о проведении собрания были направлены также до 1 марта 2025 г.

Перечень поручений по вопросу противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком (утв. Президентом Российской Федерации 6 декабря 2024 г. №Пр-2579)

Президент дал поручения по противодействию неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.

Нужно увеличить срок давности привлечения к административной ответственности и минимальный размер штрафа с установлением его кратности сумме незаконно полученного дохода. Минимальный размер ущерба для привлечения к уголовной ответственности при этом вырастет до 100 млн руб.

В части манипулирования рынком предусматриваются освобождение от уголовной ответственности при совершении такого преступления впервые с последующим возмещением ущерба, а также применение конфискации.

Срок исполнения поручений - 1 апреля 2025 г.

Постановление Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2024 г. №1963 «Об отдельных вопросах распространения информации в социальных сетях»

Регламентированы правила предоставления сведений о пользователе социальной сети в Роскомнадзор по его запросу.

Установлены правила размещения на персональной странице информации о включении в перечень блогов с аудиторией более 10 тыс. и правила предоставления сведений, позволяющих идентифицировать такого блогера. Указание о включении персональной страницы в перечень представляет собой графически выделенное сообщение в виде буквы «А» и знака «плюс». Знак проставляет владелец соцсети на персональной странице.

Напомним, что владельцы блогов и каналов, у которых более 10 тыс. подписчиков, должны передавать сведения о себе в Роскомнадзор. Для не зарегистрированных в перечне Роскомнадзора блогеров устанавливаются ограничения на размещение рекламы, на репосты их сообщений, на распространение информации о возможных способах финансирования.

Постановление Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2024 г. №1938 «Об утверждении Положения о схеме построения сети связи»

Установлены требования к содержанию схемы построения сети связи. Она прилагается к заявлениям о предоставлении лицензий на оказание услуг связи и о продлении срока действия лицензий.

Схемы нужно согласовывать с уполномоченным подразделением ФСБ.

Постановление вступает в силу с 1 января 2025 г.

Постановление Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2024 г. №1928 «Об оплате услуг подвижной радиотелефонной связи посредством наличных расчетов»

Урегулированы вопросы оплаты услуг подвижной радиотелефонной связи посредством наличных расчетов. Утверждены требования к специально оборудованным платежным терминалам.

Оплатить услуги сотовой связи наличными можно в банках и других кредитных организациях, на почте, у мобильных операторов или организаций, действующих от их имени, у операторов по приему платежей или платежных субагентов, банковских платежных агентов (субагентов).

Оплата наличными возможна при предъявлении документа, удостоверяющего личность, или с использованием ЕСИА.

Постановление вступает в силу с 1 января 2025 г.

Постановление Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2024 г. №1858 «Об утверждении перечня органов и организаций, имеющих доступ к единому реестру лиц, в отношении которых применяется пробация, перечня органов и организаций, уполномоченных на внесение информации, подлежащей включению в единый реестр лиц, в отношении которых применяется пробация, перечня видов такой информации и Правил ведения и использования единого реестра лиц, в отношении которых применяется пробация»

Урегулированы вопросы наполнения и использования реестра лиц, в отношении которых применяется пробация. Пробация - это совокупность мер в отношении осужденных и бывших заключенных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, включая их ресоциализацию, соцадаптацию, защиту прав и законных интересов.

Доступ к реестру будут иметь федеральные, региональные и местные власти, органы и учреждения УИС, службы занятости, соцучреждения, научные, медицинские и иные организации.

Определено, какие сведения включаются в реестр, кто вправе вносить их.

Постановление вступает в силу с 1 января 2025 г.

Постановление Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2024 г. №1813 «Об утверждении Правил подготовки и распространения, в том числе опубликования, ежегодного государственного доклада о деятельности, осуществляемой в рамках реализации экспериментальных правовых режимов в сфере цифровых инноваций»

Утверждены правила подготовки и распространения, в т. ч. опубликования, ежегодного государственного доклада о деятельности, осуществляемой в рамках реализации экспериментальных правовых режимов в сфере цифровых инноваций.

В частности, доклад подготавливает Минэкономразвития при участии ЦБ РФ, иных регулирующих органов, организаций предпринимательского сообщества и других заинтересованных органов и организаций. Он содержит аналитическую информацию о достижении показателей эффективности и результативности указанных режимов, а также иные сведения о деятельности в рамках реализации таких режимов и результаты оценки эффективности и результативности режимов, завершившихся в отчетном году.

Министерство не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным, будет вносить доклад в Правительство, которое до 1 мая направит доклад Федеральному Собранию.

Доклад будет размещаться на сайте Минэкономразвития до 15 мая.

Постановление вступает в силу с 5 января 2025 г.

Постановление Правительства Российской Федерации от 6 декабря 2024 г. №1732 «Об утверждении Правил размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сведений об иностранном гражданине или лице без гражданства, содержащихся в реестре контролируемых лиц, включая состав размещаемых сведений»

С 5 февраля 2025 г. находящиеся в России иностранцы, у которых нет законных оснований пребывать или проживать в нашем государстве, будут включаться в реестр контролируемых лиц.

Сведения из реестра будут размещаться на сайте МВД не позднее 24 часов с момента включения/исключения данных о гражданине. Это фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, а также серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность.

Данные не будут находиться в общем доступе. Их можно будет получить по запросу. Предоставленные сведения допускается использовать без ограничений.

Постановление вступает в силу с 5 февраля 2025 г.

Постановление Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2024 г. №1726 «Об утверждении Правил формирования и ведения единого реестра российских организаций, осуществляющих деятельность в области разработки и производства беспилотных авиационных систем и их комплектующих»

В России решено создать единый реестр российских разработчиков и производителей беспилотных авиасистем и их комплектующих. Включенные в него организации смогут получать господдержку.

Минпромторг будет вести реестр в ГИСП. Установлены требования к организациям, которые желают попасть в него, в т. ч. по доле выручки от выполнения НИОКР в области разработки беспилотных авиасистем и (или) их комплектующих и (или) их эксплуатации, по видам продукции.

Заявки от организаций Минпромторг будет рассматривать 20 рабочих дней.

Постановление вступает в силу с 20 декабря 2024 г.

Постановление Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2024 г. №1705 «О внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2023 г. №2386»

Пересмотрены мероприятия по завершению настройки и обеспечению функционирования Единой централизованной цифровой платформы в социальной сфере. Дополнительно определены функции Минцифры, региональных властей.

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2024 г. №1984 «О внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 9 мая 2022 г. №834»

Упрощенный порядок ввоза в Россию шифровальных (криптографических) средств и товаров, их содержащих, действует и в 2025 г. Речь идет, в частности, о смартфонах, планшетах, ноутбуках, компьютерах, микросхемах, рациях.

Постановление вступает в силу с 1 января 2025 г.

Постановление Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2024 г. №1935 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 24 января 2024 г. №57»

Ввод в эксплуатацию Автоматизированной информационно-управляющей системы единой госсистемы предупреждения и ликвидации ЧС отложен до конца 2026 г. Система создается на платформе «ГосТех». Уточнен ее состав.

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Постановление Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2024 г. №1931 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»

На период до конца 2025 г. продлена возможность лицензионного контроля за деятельностью по технической защите конфиденциальной информации, за разработкой и производством таких средств в соответствии с Законом о проверках.

На 2025 г. продлены нормы о принятии определенных решений в рамках ряда разрешительных режимов. Речь идет, в частности, о сокращении перечня необходимых документов, сроков выдачи разрешений.

По 30 июня 2026 г. продлен срок действия квалификационных аттестатов в области оценочной деятельности, выданных физическим лицам, которые на дату окончания срока действия аттестата зарегистрированы по месту жительства в Белгородской, Брянской или Курской областях. Это положение применяется к аттестатам в области оценочной деятельности, срок действия которых истекает (истек) в 2024 г. и в период с 1 января по 31 декабря 2025 г.

На 12 месяцев продлевается действие госрегистрации ветпрепаратов, срок действия которой истекает в 2025 г.

На период до 31 декабря 2025 г. продлевается действие регистрационных удостоверений на лекарства, сроки действия которых истекают в 2025 г.

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2024 г. №1886 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. №313»

Регионам решено выделять субсидии на развитие информсистем в целях интеграции с витриной данных органов госвласти и органов управления государственными внебюджетными фондами. Установлены конкретные направления расходов, порядок получения средств.

Постановление вступает в силу с 1 января 2025 г.

Постановление Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2024 г. №1854 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 27 марта 2021 г. №453»

Эксперимент по использованию функционала ЕСИА для заключения договоров, поиска работы и регистрации в соцсетях будет проводиться до конца 2026 г.

Постановление Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2024 г. №1805 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»

Скорректирована госпрограмма «Информационное общество». Уточнено описание приоритетов и целей госполитики в сфере реализации программы. В числе приоритетов теперь также развитие искусственного интеллекта.

В новой редакции изложены подразделы программы, касающиеся: оценки текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития РФ или обеспечения национальной безопасности страны; задач, определенных в соответствии с национальными целями; задач госуправления и обеспечения нацбезопасности, способов их эффективного решения в соответствующей отрасли экономики и сфере госуправления.

Уточнен перечень задач по обеспечению достижения показателей социально-экономического развития регионов, входящих в состав приоритетных территорий, уровень которых должен быть выше среднего уровня по РФ.

Постановление вступает в силу с 1 января 2025 г.

Постановление Правительства Российской Федерации от 16 декабря 2024 г. №1798 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»

Урегулированы вопросы подготовки нацпроекта по обеспечению технологического лидерства. Уточнено, при каких условиях подготавливается федеральный проект.

Конкретизирован порядок рассмотрения паспорта нацпроекта и паспорта федерального проекта, входящего в состав нацпроекта. Скорректированы нормы о финансировании проектов.

Уточнена функциональная структура проектной деятельности в Правительстве РФ. Предусмотрено формирование рабочих групп при Президиуме Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам. Изменены функции кураторов проектов.

Постановление вступает в силу с 1 января 2025 г.

Постановление Правительства Российской Федерации от 16 декабря 2024 г. №1791 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2021 г. №2148»

Скорректирована госпрограмма «Национальная система пространственных данных».

В перечень национальных целей развития и соответствующих им показателей дополнительно включены в т. ч.: улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах на 30% к 2030 г. и на 60% к 2036 г.; обновление к 2030 г. жилфонда не менее чем на 20% по сравнению с показателем 2019 г.; увеличение к 2030 г. до 99% доли предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронной форме; обеспечение сетевого суверенитета и информационной безопасности в Интернете.

Уточнены задачи в сфере развития инфраструктуры пространственных данных.

В рамках госпрограммы планируется реализация мероприятий на всей территории страны. При этом приоритетный порядок может быть определен в части мероприятий в опорных населенных пунктах, перечень которых будет определен по итогам реализации послания Президента Федеральному Собранию от 29 февраля 2024 г.

Постановление Правительства Российской Федерации от 4 декабря 2024 г. №1708 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2024 г. №132»

Скорректированы правила допуска должностных лиц и граждан к гостайне.

По согласованию с ФСБ органы власти смогут устанавливать ведомственные правила оформления, переоформления и прекращения допуска. Они будут касаться как головного органа, так и подведомственных органов и организаций.

Уточнен порядок прекращения допуска граждан в связи с нарушением сроков его переоформления, прекращением организацией работ с секретными сведениями, а также окончанием действия договора на проведение работ с использованием таких данных.

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 16 декабря 2024 г. №3777-р

Обновлен перечень российского высокотехнологичного оборудования, в отношении которого при формировании первоначальной стоимости основного средства налогоплательщик учитывает расходы с применением коэффициента, который увеличен с 1,5 до 2. В список включена продукция радиоэлектронной промышленности, в том числе коммуникационная и радиолокационная аппаратура, устройства хранения данных, источники бесперебойного питания, модемы и оборудование для обработки сетевого трафика.

Распоряжение вступает в силу с 1 января 2025 г.

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций от 10 декабря 2024 г. №238 «Об утверждении Порядка формирования и ведения перечня персональных страниц пользователей социальной сети, объем аудитории каждой из которых составляет более десяти тысяч пользователей социальной сети»

С 1 ноября 2024 г. предусмотрено ведение перечня пользователей соцсетей с числом подписчиков более 10 тыс. человек. Этим занимается Роскомнадзор. Установлены правила.

Информация Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 18 декабря 2024 г. «Новые критерии для включения в реестр российского ПО»

Минцифры предложило новые правила включения в реестр российского ПО. Они простимулируют разработчиков повышать зрелость собственных продуктов и поддержат переход госкомпаний на российские решения.

Чтобы поддержать коммерческие продукты, ПО госкомпаний предлагается включать в реестр только при отсутствии аналогов в нём. Исключение - востребованность решений на рынке (доля продаж аффилированным лицам не должна превышать 30%). Будет предусмотрен переходный период, чтобы госкомпании могли адаптировать свои решения под новые требования или перейти на коммерческое отечественное ПО. На первом этапе требование коснется узкого перечня классов ПО - ОС, СУБД, средств виртуализации, антивирусов и офисного ПО.

Второе новшество - десктопное ПО должно быть совместимо с двумя российскими ОС, отвечающими дополнительным требованиям. Для ПО в составе ПАК будет достаточно одной ОС.

Зрелые решения из реестра по отдельным классам (ОС, СУБД, офисное ПО, антивирусы) смогут добровольно пройти проверку на дополнительные требования (поддержка российских микропроцессоров, браузеров и др.), что даст преимущества при госзакупках.