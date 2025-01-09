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Три промышленных технопарка построили в 2024 г. по городской программе

В рамках городской программы стимулирования создания мест приложения труда (МПТ) в 2024 г. в Москве построили три промышленных технологических парка. На новых производствах смогут трудоустроиться более 2000 человек. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«В соответствии с постановлением Сергея Собянина мы реализуем в столице программу стимулирования создания мест приложения труда и создаем промышленную, деловую и социальную инфраструктуру вблизи мест проживания москвичей. В 2024 г. по программе МПТ ввели в эксплуатацию три промышленных технопарка, где создано свыше 2000 новых рабочих мест для сотрудников производства», — сказал Максим Ликсутов.

Так, в Зеленоградском административном округе готова первая очередь промышленного технопарка «Алабушево». Здесь локализовались производители комплектующих для нефтяной и газовой отраслей промышленности, предприятия по выпуску медицинских изделий и ветеринарных препаратов. В рамках первой очереди создано свыше 1,2 тыс. новых рабочих мест. Завершить строительство второй очереди и полностью ввести объект в эксплуатацию планируется в 2026 г. В общей сложности на производствах смогут работать около 2,5 тыс. человек.

Еще один промышленный технопарк построили в Молжаниновском районе. Он рассчитан на 600 рабочих мест. Здесь есть вся необходимая инженерная инфраструктура для размещения производств и ведения технологической деятельности. На территории находятся помещения для лабораторий, испытательные стенды, офисные блоки.

Третий промышленный технопарк появился в столице благодаря сразу двум мерам городской поддержки: программе стимулирования создания рабочих мест и в рамках масштабных инвестиционных проектов.

«Для строительства промтехнопарка “Крекшино” в ТиНАО город предоставил инвестору земельный участок площадью 2,5 гектара и льготу по платежу за изменение вида разрешенного использования земельного участка под строительство жилья в рамках программы МПТ. Сегодня в промышленном технопарке размещается современное швейное производство. Благодаря реализации этого проекта появилось около 300 новых рабочих мест», — отметил министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

С 2020 г. программа стимулирования создания мест приложения труда охватила практически все районы города. Правительство Москвы заключило более 130 соглашений с инвесторами, которые предполагают строительство свыше шести миллионов квадратных метров недвижимости — это новые промышленные предприятия, логистические комплексы, офисные и торговые объекты, учреждения образования, культуры и спорта. В общей сложности в развитие города и создание мест приложения труда будет привлечено свыше двух триллионов рублей. Это позволит создать более 290 тыс. новых рабочих мест практически во всех отраслях экономики города.

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