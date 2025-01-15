«Step Транспортные решения» и Simetra подписали соглашение о сотрудничестве

ГК Simetra и компания «Step Транспортные решения» заключили соглашение о сотрудничестве в области транспортного моделирования и планирования, а также продвижения отечественных технологий для транспортных систем. Экспертиза инженерных команд будет направлена в том числе на развитие отечественных ИТ-решений, например, ИТС-платформы RITM³, их применение на проектах в России и за рубежом.

«Step Транспортные решения» работает на рынке с 2017 г. Компания была создана в Москве для решения задач оптимизации уличного движения в столице. Step занимались разработкой транспортных схем для московских улиц в рамка масштабного проекта благоустройства. Сегодня Step – это системный интегратор решений для транспортной инфраструктуры с проектами на стыке транспортного планирования, проектирования, благоустройства, архитектуры и дизайна. Компания работает с городскими администрациями, девелоперами как в России, так и на территории стран СНГ.

RITM³ – это полностью отечественная платформа для анализа, планирования и управления транспортными системами, разработанная транспортными инженерами ГК Simetra. Платформа решает задачи мониторинга, моделирования и менеджмента на уровне региона, города или промышленного объекта, применяется как для стратегического планирования, так и для оперативного управления транспортной ситуацией в режиме реального времени. RITM³ уже используют в более, чем 10 городах, в том числе в Свердловской области, Белогородской и Казанской агломерациях, а также в Челябинске и Санкт-Петербурге.

В рамках соглашения компании планируют продвигать и развивать отечественные ИТС-решения, а также проводить совместные семинары и конференции для участников отрасли.

«Step Транспортные решения выступает в качестве системного интегратора для создания эффективной инфраструктуры. Мы проектируем и внедряем системы, которые решают различные задачи в области транспорта. Объединение усилий и экспертизы наших компаний откроет новые возможности для создания эффективных решений, которые будут востребованы как в России, так и за её пределами. RITM³, например, уже устанавливался в ситуационный центр Ташкента в рамках нашего проекта по разработке комплексной транспортной стратегии Ташкента», – сказала управляющий партнер «Step Транспортные решения» Алина Бисембаева.

«Команда Simetra на постоянной основе работает над совершенствованием RITM³. Практика использования платформы позволяет нам развивать продукт в соответствии с реальными потребностями транспортных специалистов. Экспертиза Step и их активная работа в регионах России и за рубежом даст новый импульс развитию платформы, обеспечив её адаптацию к самым актуальным задачам мониторинга и управления транспортными системами на любом уровне», – сказал генеральный директор ГК Simetra Владимир Швецов.