CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес
|

«Step Транспортные решения» и Simetra подписали соглашение о сотрудничестве

ГК Simetra и компания «Step Транспортные решения» заключили соглашение о сотрудничестве в области транспортного моделирования и планирования, а также продвижения отечественных технологий для транспортных систем. Экспертиза инженерных команд будет направлена в том числе на развитие отечественных ИТ-решений, например, ИТС-платформы RITM³, их применение на проектах в России и за рубежом.

«Step Транспортные решения» работает на рынке с 2017 г. Компания была создана в Москве для решения задач оптимизации уличного движения в столице. Step занимались разработкой транспортных схем для московских улиц в рамка масштабного проекта благоустройства. Сегодня Step – это системный интегратор решений для транспортной инфраструктуры с проектами на стыке транспортного планирования, проектирования, благоустройства, архитектуры и дизайна. Компания работает с городскими администрациями, девелоперами как в России, так и на территории стран СНГ.

RITM³ – это полностью отечественная платформа для анализа, планирования и управления транспортными системами, разработанная транспортными инженерами ГК Simetra. Платформа решает задачи мониторинга, моделирования и менеджмента на уровне региона, города или промышленного объекта, применяется как для стратегического планирования, так и для оперативного управления транспортной ситуацией в режиме реального времени. RITM³ уже используют в более, чем 10 городах, в том числе в Свердловской области, Белогородской и Казанской агломерациях, а также в Челябинске и Санкт-Петербурге.

В рамках соглашения компании планируют продвигать и развивать отечественные ИТС-решения, а также проводить совместные семинары и конференции для участников отрасли.

«Step Транспортные решения выступает в качестве системного интегратора для создания эффективной инфраструктуры. Мы проектируем и внедряем системы, которые решают различные задачи в области транспорта. Объединение усилий и экспертизы наших компаний откроет новые возможности для создания эффективных решений, которые будут востребованы как в России, так и за её пределами. RITM³, например, уже устанавливался в ситуационный центр Ташкента в рамках нашего проекта по разработке комплексной транспортной стратегии Ташкента», – сказала управляющий партнер «Step Транспортные решения» Алина Бисембаева.

«Команда Simetra на постоянной основе работает над совершенствованием RITM³. Практика использования платформы позволяет нам развивать продукт в соответствии с реальными потребностями транспортных специалистов. Экспертиза Step и их активная работа в регионах России и за рубежом даст новый импульс развитию платформы, обеспечив её адаптацию к самым актуальным задачам мониторинга и управления транспортными системами на любом уровне», – сказал генеральный директор ГК Simetra Владимир Швецов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Евгений Карпов, vStack, корпорация ITG: К 2030 году гиперконвергентный подход станет в России преимущественным

Россияне перестают покупать принтеры. Раньше на них тратили на сотни миллионов больше

Андрей Штонда, C3 Tech: Моновендорность — спекулятивное понятие. В России нет ни одного моновендорного ЦОДа

В России поставлен рекорд по продажам электромобилей. Рост год к году более 25%

Как «Росатом» в шесть раз сократил время на трассировку документов при помощи AI-ассистента

Из-за хакерской атаки северная столица может остаться без новых серверов

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Лучшие роботы-пылесосы начала 2025 года: выбор ZOOM

Где легально читать и скачивать книги в 2025 году: онлайн-библиотеки с бесплатным доступом

Лучшие смартфоны до 30 000 рублей: что можно купить в 2025 году

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще