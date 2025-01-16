ГК Softline приобретает контролирующую долю в группе компаний К2-9b Group и расширяет присутствие в сегменте информационной безопасности

ГК Softline, поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, объявляет о приобретении контролирующей доли в группе компаний К2-9b Group; часть акций остается у основателя и топ-менеджмента компании. На первом этапе сделки приобретается 51% доля, далее ГК Softline имеет право на поэтапную консолидацию всех 100% капитала компании в течение 2027-2028 гг. Первый этап сделки был оценен в сумму около 400 млн руб., часть которой будет оплачена акциями ПАО «Софтлайн». Об этом CNews сообщили представители Softline.

К2-9b Group основана в 2019 г., занимается комплексной системной интеграцией и внедрением решений в сфере информационной безопасности. Выручка К2-9b Group в 2023 г. составила более 600 млн руб., а по итогам 2024 г. может превысить 1 млрд руб. Согласно текущим прогнозам, оборот компании по результатам 2025 г. может вырасти на 40%. Компания станет частью структуры российского ИТ-вендора «Инферит» (ГК Softline) – производителя компьютерной и серверной техники и разработчика инфраструктурного программного обеспечения. В экосистему «Инферит» входит направление «Инферит Безопасность», в числе услуг которого – предоставление средств вычислительной техники в защищенном исполнении (ЗАРМ), проведение специальных проверок и специальных исследований, аттестация объектов информатизации. Присоединение K2-9b Group имеет высокий синергетический потенциал с портфельными решениями ГК Softline, в том числе в направлении разработки и внедрения защищенных автоматизированных рабочих мест в контуре «Инферит», что позволит существенно ускорить масштабирование экосистемных решений Softline в направлении кибербезопасности.

«Объединение с Softline открывает новые возможности по консолидации экспертизы в сфере защиты конфиденциальных данных с имеющимися в портфеле ГК компетенциями по защите информации, а также имеет большой потенциал по развитию ИБ-проектов на базе инфраструктурных решений “Инферит”. Уверен, что присоединение к ГК Softline приведет к кратному росту нашего бизнеса», – сказал Михаил Яненко, генеральный директор и основатель группы компаний К2-9b Group.

«ИБ остается одним из самых динамично развивающихся сегментов отечественной ИТ-отрасли. Объем российского рынка уже достиг 266 млрд руб., а сегмент ИБ-услуг увеличился по итогам 2024 г. до 78 млрд руб. – при этом эксперты прогнозируют их дальнейший рост. Аппаратные решения, системный софт и информационная безопасность – это фундаментальная триада развития вендора «Инферит», которая отражает основные потребности рынка в нашей стране. Присоединение К2-9b Group существенно расширяет экспертизу и компетенции направления информационной безопасности “Инферит” и ГК Softline», – отметил Иван Киреев, управляющий директор «Инферит».