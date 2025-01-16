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«Инферит Облако» и ALP ITSM будут совместно продвигать облачные услуги

Российский провайдер «Инферит Облако» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) и сервисная компания ALP ITSM подписали партнерское соглашение, предусматривающее совместные проекты по миграции в облако, а также создание и поддержку безопасной ИТ-инфраструктуры. Сотрудничество усиливает продуктовые портфели компаний и укрепляет их позиции на рынке. Расширение партнерской сети отвечает стратегии ГК Softline по продвижению собственного облака.

ALP ITSMсервисная ИТ-компания в составе ALP Group. Компания специализируется на проектировании и развертывании ИТ-инфраструктуры в публичных облаках. В число услуг входит аудит и комплексный аутсорсинг, а также перевод ИТ на импортонезависимые решения. Сервисное подразделение группы компаний ALP обладает опытом работы более 26 лет и проектами более чем в 900 городах России и СНГ.

«Инферит Облако» помогает в создании надежного ИТ-фундамента. Решения провайдера помогают бизнесу ускорить разработку и обеспечить эффективное масштабирование. Особое внимание уделяется импортозамещению и достижению технологической независимости.

В «Инферит Облако» отмечают комплексный опыт ALP ITSM в использовании Open Source-решений — с 2015 г. в компании действует соответствующий центр компетенций. С 2022 года компания ALP ITSM активно содействует российским предприятиям и тем, кто проходит процесс локализации, в поиске решений для работы в условиях санкционного давления. В рамках партнерства ALP ITSM поможет: продвижением продуктового портфеля «Инферит Облако»; миграцией серверных инфраструктур, включая локальные, в контур облачной платформы; организацией, технической поддержкой и мониторингом различных ИТ-сервисов.

Соглашение с сервисной ИТ-компанией соответствует стратегии развития собственной партнерской сети по оказанию облачных услуг. Объединение экспертных знаний специалистов «Инферит Облако» и ALP ITSM упрощает широкому кругу предприятий доступ к облачным технологиям.

«Последние годы рынок переживает коренную трансформацию, есть устойчивый запрос на создание гибкого, отказоустойчивого ИТ-ландшафта с повышенной безопасностью. Сотрудничество с ALP ITSM поможет открыть большему числу предприятий доступ к преимуществам облачных сервисов, а также закрыть вопросы поддержки инфраструктуры. Такой подход помогает организациям без собственного штата DevOps-инженеров не только оптимизировать инвестиции в ИТ-инфраструктуру, но и обеспечить высокую надежность и безопасность», — отметил коммерческий директор «Инферит Облако» Сергей Самоукин.

«Сегодня компании сталкиваются с большим количеством новых вызовов. Невозможно продлить привычные лицензии и подписки, оборудование также частично недоступно. То, что можно завезти — стало дороже и поставляется дольше. При этом надо не просто остаться “на плаву”, а расти и конкурировать в новой среде. Поэтому многие клиенты ищут проработанные ИТ-решения с гарантированным качеством работы. Коллаборация ALP ITSM и “Инферит Облако” закрывает потребности компаний в надежной ИТ-инфраструктуре, устойчивой к санкциям», — сказал генеральный директор ALP ITSM Дмитрий Бессольцев.

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