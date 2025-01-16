Трудоголизм — повод для гордости, а не болезнь, считают россияне

Работодатели стали реже ждать от работников трудовых подвигов, а работники, наоборот, чаще стали считать, что они буквально горят на работе. В опросе сервиса по поиску работы Superjob участвовали представители 1000 компаний и 1600 экономически активных граждан из всех округов страны.

Двое из трех работодателей (66%) полагают, что сотрудники не обязательно должны быть трудоголиками, и только каждый пятый (21%) уверен в обратном. Четырьмя годами ранее представители кадровых служб были более требовательны и в полтора раза чаще высказывали мнение, что работники должны быть готовы к ежедневному трудовому подвигу. Об этом CNews сообщили представители Superjob.

6 из 10 россиян не считают трудоголизм заболеванием, в том числе 15% заявляют это с уверенностью, а 43% скорее уверены в этом. «Если работа приносит удовольствие, человеку, то никак не могу сказать, что это болезнь»; «Люблю работу»; «Для того, чтобы чего-то достичь, надо много работать», — комментируют респонденты.

Мужчины чаще женщин склонны думать, что трудоголизм — это нормально (60% против 55% соответственно). Больше тех, кто не считает трудоголизм расстройством, среди опрошенных до 35 лет (62%).

74% опрошенных россиян причисляют себя к трудоголикам: 22% в этом абсолютно убеждены, 52% скорее уверены.

Женщины называют себя трудоголиками чаще мужчин (76% против 72% соответственно). В личном трудоголизме чаще уверены более молодые граждане — 78% среди опрошенных до 35 лет против 70% среди респондентов старше 45 лет. Больше всего же относящих себя к трудоголикам — среди тех, кто зарабатывает от 100 тыс. руб. в месяц (79%).

По сравнению с аналогичным опросом, проведенным в 2021 г., россиян, считающих себя трудоголиками, стало больше на 6 процентных пунктов.

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Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 217

Время проведения: 28 декабря 2024 г. – 14 января 2025 г.

Исследуемая совокупность: менеджеры по персоналу и другие представители кадровых служб предприятий и организаций, ответственные за подбор персонала

Размер выборки: 1000 респондентов.