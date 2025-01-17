CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Безопасность Бизнес
|

Более 30% средних и малых компаний считают свою ИБ недостаточной

37% средних и малых компаний считают уровень своей текущей информационной безопасности недостаточным, с 2022 года количество обеспокоенных организаций увеличилось на 32%. Эксперты «Информзащиты» связывают это с увеличением числа киберпреступников и переключением их внимания на небольшие компании из-за постоянного роста уровня защиты крупного бизнеса. Об этом CNews сообщили представители «Информзащиты».

«В последние годы малые и средние компании все чаще становятся целями атак киберпреступников. Во-первых, это связано с растущим числом хакеров, обусловленным снижением порога входа в киберпреступность благодаря автоматизации технологий, например, за счет ИИ, и развитию сервисных платформ для злоумышленников. Неопытные хакеры гораздо чаще атакуют именно небольшие организации. Во-вторых, привлекательность атак на крупные компании для многих злоумышленников снизилась из-за возросшего уровня ИБ и необходимости крупных вложений для организации успешной атаки», — сказал руководитель направления анализа защищенности Центра мониторинга и противодействия кибератакам IZ:SOC «Информзащиты» Анатолий Песковский.

При этом, отмечают специалисты «Информзащиты», количество крупных компаний, считающих недостаточным свой уровень ИБ, с 2022 г. снизилось в два раза — с 14% до 7%. В первую очередь это связано с постоянно увеличивающимися вложениями в кибербезопасность и, как следствие, созданием более совершенных систем защиты.

«Разрыв между уровнем информационной безопасности крупных и небольших компаний продолжает увеличиваться. У ведущих игроков значительно больше ресурсов на развитие своей системы кибербезопасности; они могут приглашать лучших специалистов и использовать передовые технологии. Малые и средние предприятия, в свою очередь, не могут себе этого позволить и вынуждены экономить на ИБ, что приводит к наличию большого числа уязвимостей в информационной системе», — сказал Песковский.

В «Информзащите» считают, что небольшим компаниям необходимо пересматривать подход к информационной безопасности и чаще отдавать ИБ на аутсорсинг сторонним профильным организациям, например, пользоваться услугами сервисного SOC. Это поможет оптимизировать траты на ИБ и усилить свою защищенность.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Дмитрий Ларин, Генбанк: Ужесточение ответственности за утечки ПДн может помочь злоумышленникам устранить опытного менеджера по кибербезопасности

Veon выводит крупнейшего оператора Украины на Nasdaq

Вячеслав Касимов, МКБ: Чрезмерная надежда на превентивные меры не менее вредна, чем фокусирование исключительно на реагировании

Конференция CNews «Информационная безопасность 2025» состоится 20 февраля 2025

Российский вендор IBP-платформы раскрыл планы на 2025 год

«Софтлайн» потратил 400 миллионов на покупку контроля в ИБ-компании

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

7 увлекательных бесплатных игр для iOS и Android, в которые можно играть без геймпада

Лучшие роботы-пылесосы начала 2025 года: выбор ZOOM

Где легально читать и скачивать книги в 2025 году: онлайн-библиотеки с бесплатным доступом

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще