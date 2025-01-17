НИУ ВШЭ, Университет Дели и «Геоскан» запускают проект по космическим исследованиям

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) и Университет Дели (Индия) в партнерстве с «Геосканом» (портфельная компания негосударственного института развития «Иннопрактика») договорились о создании международной научной зеркальной лаборатории в области хранения, обработки и передачи данных в космических системах. Соглашение об этом было подписано в рамках визита в Индию делегации НИУ ВШЭ во главе с ректором Никитой Анисимовым. Об этом CNews сообщили представители НИУ ВШЭ.

С 2022 г. Высшая школа экономики планомерно выстраивает взаимодействие с ведущими университетами Индии. Куратором данного направления является питерская Вышка.

«Запуск зеркальной лаборатории — это не просто новый этап в российско-индийском научном сотрудничестве, а синергия наших общих усилий. Этот проект объединяет экспертизу России и Индии в области космических технологий и укрепляет глобальные связи для реализации передовых исследований», — Анна Тышецкая, директор НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург.

Питерская Вышка будет координировать проект, привлекая к его реализации ресурсы и экспертизу всех кампусов НИУ ВШЭ. Лаборатория сосредоточится на реализации инициатив в сфере образования в области космических технологий, проведении исследований в сфере космической связи, обучении разработке и наблюдению за спутниками, а также предоставлении данных для проектов в таких областях, как астрофизика, метеорология, география и астробиология.

Партнером проекта выступает компания «Геоскан» (портфельная компания негосударственного института развития «Иннопрактика»), специализирующаяся на разработке беспилотных авиационных систем, малых космических аппаратов, а также программного обеспечения для обработки данных и 3D-визуализации. В 2023 г. компания начала создание Сети открытых наземных исследовательских комплексов станций (СОНИКС). Эти станции используются студентами для взаимодействия с открытой сетью спутников, сбора данных и обучения. С их помощью студентами уже было получено более тысячи фотографий и свыше 15 млн пакетов данных.

В рамках работы зеркальной лаборатории планируется подключить индийские вузы к системе СОНИКС. При поддержке «Геоскана» планируется расширение сотрудничества в области разработки малых космических аппаратов и обмена данными с системой СОНИКС. Также в планах — создать полностью рабочую модель 3U-спутника CubeSat для образовательных целей со всеми функциями реального спутника, а также учебные материалы для студентов по разработке и эксплуатации малых космических аппаратов.

«Этот проект для нас уникален: мы запускаем его при поддержке российских технологических чемпионов и в партнерстве с ведущим университетом Индии. Это не просто совместная лаборатория, а прорывной проект, который открывает новое направление в нашей международной деятельности», — Анна Тышецкая, директор НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург.

Ректор НИУ ВШЭ Никита Анисимов, комментируя соглашение, подчеркнул значение партнерства с Университетом Дели. Он напомнил, что в апреле 2024 г. был подписан договор о стратегическом сотрудничестве и совместных действиях двух вузов, в рамках которого был создан научно-исследовательский хаб НИУ ВШЭ при Университете Дели. «Сегодня этот хаб постепенно наполняется конкретными проектами, такими как зеркальная лаборатория по космическим исследованиям», — сказал он.

Никита Анисимов также отметил важность российско-индийского сотрудничества в области космических исследований.

«Сотрудничество в области космоса представляет собой одно из приоритетных направлений российско-индийского стратегического взаимодействия. Уверен, что в этот процесс внесет свой вклад и наша зеркальная лаборатория. У Высшей школы экономики в лице МИЭМ наработана серьезная экспертиза в области информационных технологий, в том числе хранения и передачи данных, а также в сфере разработки инновационных технологий для космических исследований, и они готовы поделиться этим опытом ради нашего общего дела. Очень важно и участие в этом проекте индустриальных партнеров — “Иннопрактики” и “Геоскана”. Их компетенции и опыт дадут нам необходимую базу для того, чтобы реализовать все намеченные планы», — Никита Анисимов, ректор НИУ ВШЭ.

Ректор Университета Дели Йогеш Сингх выразил надежду, что совместные образовательные и научные проекты «принесут пользу молодым и талантливым умам России и Индии и мы сможем достичь множества целей и задач для общего блага».

«Я очень рад видеть знакомые лица у нас в Университете Дели. Это уже пятый визит делегации Высшей школы экономики в Индию, и с каждым разом наше сотрудничество становится все крепче. В прошлый раз к нам приезжал с визитом ректор ВШЭ Никита Анисимов, наши представители также ездили в Россию. У нас действительно много общего, и нам есть чему поучиться друг у друга. От того, что мы усилим наше сотрудничество, выиграют обе наши стороны. Например, пока у нас учится немного студентов из России, но мы хотели бы, чтобы в ближайшее время их число выросло», — Йогеш Сингх, ректор Университета Дели.

Первый заместитель генерального директора компании «Иннопрактика» Наталья Попова отметила, что для нее это первый визит в Университет Дели.

«Я впервые в Университете Дели и с первых минут пребывания здесь ощутила, насколько наши культуры близки друг другу. Вместе мы можем реализовать много исследовательских и образовательных проектов в самых разных областях, проводить семинары, хакатоны, акселераторы. Сотрудничество с ведущими российским и индийским университетами в области космоса — это перспективное направление, важный шаг на совместном пути к высокотехнологичному будущему», — Наталья Попова, первый заместитель генерального директора компании «Иннопрактика».