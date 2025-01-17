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Работа с ИИ и креативность: VK Education назвала навыки года

VK Education провела опрос среди студентов и выпускников вузов и выяснила, как много времени они уделяли обучению в прошедшем году, какие востребованные навыки осваивали, а также какие планы в сфере обучения и развития ставят перед собой в 2025 г. Главным профессиональным навыком года студенты назвали — работу с искусственным интеллектом и нейросетями, мягким — креативность. Об этом CNews сообщили представители VK .

По данным опроса VK Education, в 2024 г. студенты и выпускники вузов обучались с целью освоить новую профессию и приобрести дополнительные навыки (43%), узнать новое и расширить свой кругозор (34%), добиться большего успеха в выбранной специальности (28%). 18% опрошенных осваивали навыки, чтобы развиваться в своем хобби.

Наиболее предпочтительными форматами обучения для студентов стали лекции и семинары (50%), образовательные видео (32%) и полезные блоги и статьи (19%). 18% студентов и выпускников слушали подкасты, 14% — посещали образовательные мероприятия, 12% — обучались на учебных курсах и программах, 11% — участвовали в конкурсах, хакатонах, олимпиадах и других различных соревнованиях.

«Профессиональным навыком года» респонденты назвали взаимодействие с ИИ и нейросетями — его в 2024 г. освоили лучше других компетенций 23% опрошенных студентов и выпускников. Далее следует использование специализированного программного обеспечения и работа с данными (по 14% соответственно), навыки продвижения в интернете (11%) и программирование и разработка (10%).

«Мягким навыком года» у студентов и выпускников вузов стала креативность (21%). В топ-5 востребованных гибких компетенций 2024 года также вошли коммуникация (18%), принятие решений (17%), эмоциональный интеллект (13%) и саморефлексия (8%).

В 2025 г. студенты планируют больше времени уделять обучению и карьере. 40% респондентов отмечают, что планируют добиться более высоких успехов в учебе, 21% — хотели бы инвестировать больше времени в обучение и развитие. 20% студентов и выпускников вуза хотели бы в 2025 г. попасть на стажировку в крупную компанию, а 14% — ставят своей целью добавить проект в портфолио.

В опросе VK Education приняли участие 1,4 тыс. студентов и выпускников вузов в возрасте от 18 до 25 лет.

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