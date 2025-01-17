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РЦИС заключил соглашение со Свердловской областью

Свердловская область в лице губернатора Евгения Куйвашева заключила соглашение о сотрудничестве с Российским центром оборота прав на результаты творческой деятельности (РЦИС). Документ направлен на цифровизацию сферы интеллектуальной собственности. Так, соглашение предусматривает создание в регионе цифрового реестра интеллектуальных прав собственности, также стороны займутся совершенствованием нормативной базы, образованием и просвещением в сфере интеллектуального права.

«Соглашение о сотрудничестве открывает новые перспективы для развития традиционных и креативных индустрий в регионе. Использование инфраструктуры для учета нематериальных активов повысит эффективность управления ими, поможет улучшить деловой климат и привлечь новые инвестиции. Всё это в совокупности обеспечит рост нашей экономики в долгосрочной перспективе», — сказал заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин.

Председатель РЦИС Андрей Кричевский отметил, что помимо помощи с внедрением цифровых решений, организация готова содействовать правительству Свердловской области в выявлении правовых и административных барьеров на пути развития рынка интеллектуальных прав.

«В той ситуации, когда творческая экономика демонстрирует отличные темпы роста, важно создать в регионе максимально благоприятную регуляторную и деловую среду», — сказал Андрей Кричевский.

Он добавил, что согласно Указу Президента РФ Владимира Путина о создании РЦИС одним из основных направлений деятельности организации является просвещение. Центр готов оказать региону содействие в организации обучающих программ и просветительских мероприятий, посвященных управлению интеллектуальными правами.

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