«Авито Работа»: в 2024 г. выгоднее всего искать работу было в ноябре

Аналитики «Авито Работы» проанализировали, как на протяжении 2024 г. менялись средние зарплатные предложения на рынке труда и выяснили, в какие месяцы соискателям было выгоднее всего искать работу. Об этом CNews сообщили представители «Авито Работы».

Исследование показало, что за 2024 г. средние зарплатные предложения в вакансиях с графиком «полный рабочий день» в общей сложности выросли на 7% год к году, а самые высокие значения работодатели указывали в конце осени и зимой. Пиковые суммы дохода в вакансиях зафиксированы в ноябре 2024 г. — в этот период новые сотрудники могли рассчитывать в среднем на 72 251 руб. в месяц при полной занятости.

«Осень традиционно считается стартом бизнес-сезона: в этот период растет деловая активность, активизируется потребительский спрос, а на рынке труда появляется множество новых предложений о работе. В условиях повышенной конкуренции компании стремятся привлечь сотрудников, увеличивая предлагаемые зарплаты для специалистов. Это создает оптимальные условия для соискателей, позволяя им находить наиболее привлекательные предложения. Так, в октябре 2024 г. по сравнению с сентябрем средние уровни предлагаемого дохода в вакансиях выросли на 7%, а в ноябре прирост составил ещё 5%», — сказал Роман Губанов, директор по развитию «Авито Работы».

Рост числа вакансий и уровня зарплатных предложений в осенние месяцы также приводит к повышенному интересу соискателей к возможностям трудоустройства: многие россияне предпочитают начинать поиск работы именно со стартом бизнес-сезона. По данным опроса «Авито Работы», в 2024 г. 24% работающих россиян задумывались о смене работы осенью. Топ-3 причины, по которым кандидаты считают этот период привлекательным для трудоустройства, — больше шансов на повышение зарплаты или должности ввиду осеннего планирования бюджета (26%), рост числа интересных вакансий на рынке (20%), а также возможность договориться о более привлекательных условиях труда из-за высокой конкуренции работодателей (13%).

Авито Работа Динамика средних зарплатных предложений за 12 месяцев 2024 года, полная занятость, рублей в месяц

При сравнении с 2023 г., в 2024 г. активный рост зарплатных предложений пришелся на более поздний период. В 2023 г. средние суммы, которые работодатели указывали в вакансиях, начали значительно прирастать в июле (+7% за месяц) — эта динамика продлилась до самого конца года. Тенденция может быть связана с тем, что летом во многих компаниях значительно растет спрос на временных и сезонных работников, особенно в сферах туризма, отдыха и сельского хозяйства. Пик зарплатных предложений в 2023 г. был достигнут в декабре, когда средняя предлагаемая зарплата составила около 63 722 руб. в месяц.