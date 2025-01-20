Создана интеллектуальная система контроля работы 3D-принтеров

Команда Снежинского физико-технического института НИЯУ МИФИ разработала инновационную интеллектуальную систему контроля 3D-печати, заменяющая глаза человека-оператора при изготовлении изделий из металла с помощью аддитивных технологий. Система успешно прошла испытания и готовится к внедрению. Об этом CNews сообщили представители МИФИ.

Система представляет собой программное обеспечение, устанавливающееся на работающий с металлом или песчано-полимерными формами 3D-принтер; пользуясь имеющейся у принтера видеокамерой, система обнаруживает дефекты в изготавливаемых изделиях и вносит коррективы в работу принтера или сообщает о них оператору (через мессенджер, компьютер или в журнале печатающего устройства).

На ПО получено свидетельство о регистрации.

Проект стартовал год назад в рамках уральской смены в «Сириусе», где команда (тогда еще) школьников под руководством преподавателей вуза Александра Пильщикова, Никиты Теплых и Александра Горбатова представила свою идею. С 16 по 20 декабря 2024 г. система успешно прошла испытания на предсерийном образце принтера по технологии SLM, RusMelt 300, производства ФГУП «ПСЗ» (г. Трехгорный). В ходе испытаний в реальных производственных условиях система продемонстрировала способность не только обнаруживать дефекты, но и автоматически корректировать параметры печати для их устранения. Уникальность решения подтверждается подготовкой заявки на патентование.

К разработке в данный момент привлечена распределенная междисциплинарная команда, в которую входят студенты различных вузов: Московской площадки МИФИ, ИТМО, ВШЭ (подросшие участники смены в «Сириусе»), Студенческое Конструкторское бюро СФТИ НИЯУ МИФИ, в которое входят студенты и сотрудники института.

В рамках проекта разрабатывается несколько продуктов, востребованных на российском рынке аддитивных технологий: базовая версия для интеграции в новые принтеры; отдельное решение для установки на существующее оборудование; высокоточная система контроля (не имеет аналогов в мире, находится на стадии патентования); портал оператора - программный продукт, объединяющий все системы мониторинга и предоставляющий централизованное управление участком аддитивных технологий.

Примечательно, что система полностью совместима с отечественным программным обеспечением (например, Astra Linux) и может работать в закрытом контуре, что критически важно для многих предприятий.

Важно отметить, что стоимость системы составляет незначительную часть от общей стоимости принтера, при этом срок ее окупаемости составляет около полугода, что делает решение экономически привлекательным для заказчиков.

Создатели продукта планируют реинвестировать прибыль в развитие всех перечисленных направлений, а также в дальнейшее совершенствование системы.