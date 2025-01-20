Выручка компании Utrace выросла на 64%

Компания Utrace, разработчик ИТ-решений для управления цифровой маркировкой, подвела итоги 2024 г. и зафиксировала рост выручки на 64%. Среди основных факторов, повлиявших на этот показатель, обновление флагманских продуктов Utrace Hub и Utrace Analytics, выход в 7 новых индустрий, реализация зарубежных проектов, а также запуск услуги по GxP-валидации компьютеризированных систем.

Utrace — российский вендор и интегратор собственных ИТ-решений для маркировки всех товарных групп. Компания разрабатывает облачный продукт уровня L4 Utrace Hub для передачи сведений о кодах Data Matrix в государственные системы мониторинга «Честный знак» и МДЛП, а также аналитическое решение Utrace Analytics, предназначенное для отслеживания распределения лекарств по логистической цепи в режиме онлайн.

По итогам года компания показала рост выручки на 64%. Порядка 50% от этого показателя составила возобновляемая выручка, полученная с подписки на продукты Utrace. Остальное — выручка от консалтинговых услуг для новых клиентов, крупных фармацевтических и FMCG-производителей. Кроме того, в 2024 г. компания реализовала три проекта по автоматизации процесса управления цифровой маркировкой лекарственных средств в Казахстане.

С начала года команда вендора занималась обновлением флагманских ИТ-продуктов. Так, функциональность Utrace Hub была адаптирована под 7 новых индустрий, подпадающих под требования цифровой маркировки, среди которых бакалейная продукция, консервы, бытовая химия и др. В системе был обновлен пользовательский интерфейс, а также переработаны функциональные модули по агрегациям и полной прослеживаемости, КИГУ и наборам.

В свою очередь Utrace Analytics была расширена новыми данными, доступными из информационной системы мониторинга движения лекарственных препаратов. В результате обновлений точность сведений по отгрузкам лекарств повысилась до 97-99%. Это позволило фармпроизводителям получать более точную картину сбыта препаратов и эффективнее прогнозировать спрос.

Важным событием в 2024 г. стал запуск собственного GxP-офиса на базе Utrace. Значительно увеличилось количество проверок на соответствие требованиям GMP/GAMP 5 компьютеризированных систем фармкомпаний, задействованных в производстве лекарственных средств. С уходом с рынка глобальных поставщиков услуг по валидации и подготовке соответствующей документации Utrace взяла на себя такие функции. В компании накоплен многолетний опыт работы в фармацевтической отрасли, поэтому новая услуга стала логичным продолжением развития вендора в направлении бизнес-консалтинга.

В 2024 г. в Utrace также сосредоточились на масштабировании корпоративного университета и формировании кадрового резерва. В компании считают, что наиболее выгодно растить специалистов собственными силами. Так, сотрудники ещё в процессе онбординга погружаются в специфику работы компании и приобретают навыки не только по основной специализации, но и в смежных областях. Благодаря такому подходу, штат Utrace увеличился практически вдвое – с 80 до 150 сотрудников. Это позволило полностью обеспечить потребность вендора в специалистах, в том числе, в «дефицитных» профессиях, таких как бизнес-аналитик, QA- и DevOps-инженер и др.

«В 2024 году мы росли пропорционально всему рынку решений для цифровой маркировки, поэтому ожидаем, что в 2025 г. эта динамика сохранится и составит порядка 40-50%. Мы планируем продолжать работу по информированию участников рынка, особенно, в новых индустриях, о запуске таких проектов, а также продолжим развивать сотрудничество с регулятором и отраслевыми союзами. Мы также будем планомерно вносить доработки в собственные продукты Utrace, направленные на повышение производительности наших решений и улучшение пользовательского опыта», — сказал Сергей Игнаткин, генеральный директор Utrace.