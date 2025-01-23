«Синимекс» и Analytic Workspace стали партнёрами

Компания «Синимекс» и разработчик BI-систем Analytic Workspace заключили партнёрское соглашение для совместной работы над решениями в области больших данных.

Основное внимание партнёры уделяют BI-системе Analytic Workspace (AW) —многопользовательскому инструменту для анализа и визуализации данных, который обеспечивает полный цикл работы с данными — от сбора и консолидации до преобразования, визуализации и распространения отчётов.

Компания «Синимекс» планирует развивать и интегрировать передовые технологии анализа данных, чтобы отвечать растущим потребностям клиентов в сфере фармацевтики, здравоохранения, промышленности и производства.

«Для нас это шаг к расширению экспертизы по работе с данными, которую мы сможем предложить нашим клиентам, в том числе в контексте санкционных рисков. BI-система AW динамично развивает функционал своего решения для компаний, помогая становиться более осознанными в ведении своего бизнеса с точки зрения аналитики», — сказал Евгений Маслов, менеджер по работе с клиентами компании «Синимекс».

«Сотрудничество наших компаний направлено на создание экосистемы, в которой возможности глубокого анализа данных сочетаются с высококачественными ИТ-услугами и экспертизой компании «Синимекс», — сказал Михаил Греков, менеджер продукта в Analytic Workspace.