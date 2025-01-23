CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Цифровизация Бизнес-приложения
|

«Синимекс» и Analytic Workspace стали партнёрами

Компания «Синимекс» и разработчик BI-систем Analytic Workspace заключили партнёрское соглашение для совместной работы над решениями в области больших данных.

Основное внимание партнёры уделяют BI-системе Analytic Workspace (AW) —многопользовательскому инструменту для анализа и визуализации данных, который обеспечивает полный цикл работы с данными — от сбора и консолидации до преобразования, визуализации и распространения отчётов.

Компания «Синимекс» планирует развивать и интегрировать передовые технологии анализа данных, чтобы отвечать растущим потребностям клиентов в сфере фармацевтики, здравоохранения, промышленности и производства.

«Для нас это шаг к расширению экспертизы по работе с данными, которую мы сможем предложить нашим клиентам, в том числе в контексте санкционных рисков. BI-система AW динамично развивает функционал своего решения для компаний, помогая становиться более осознанными в ведении своего бизнеса с точки зрения аналитики», — сказал Евгений Маслов, менеджер по работе с клиентами компании «Синимекс».

«Сотрудничество наших компаний направлено на создание экосистемы, в которой возможности глубокого анализа данных сочетаются с высококачественными ИТ-услугами и экспертизой компании «Синимекс», — сказал Михаил Греков, менеджер продукта в Analytic Workspace.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Исследование CNews Analytics и «Лаборатории Касперского»: как российские компании защищают свои ИТ-системы в облаке

Госструктурам остро нужны ИТ-шники: за год им подняли зарплаты на 50%. У тестировщиков зарплаты упали

Михаил Волков, Fplus: ИТ-производители должны играть на упреждение, а не соответствовать требованиям

Структура Merlion требует обанкротить «Софтлайн»

Андрей Зотов, Cloud.ru: Облачные платформы становятся основой для масштабирования ИИ-решений

Изменив лишь несколько строк кода Linux, можно на треть сократить энергопотребление дата-центров

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Лучшие портативные мониторы OLED 4K: хиты продаж

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

Показать еще

Наука

Излучение Хокинга может стирать черные дыры по всей Вселенной — это старт эры новой физики

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии
Показать еще