CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры Телеком
|

«МегаФон» в Самарской области возглавил новый топ-менеджер

Пост директора регионального подразделения «МегаФона» занял Никита Пикульников. Назначение стало логичным продолжением его карьеры в компании — до этого топ-менеджер руководил бизнесом оператора в Оренбургской области. В новой должности он сосредоточится на укреплении технологического лидерства компании в регионе. Немаловажной частью работы также станет внедрение инновационных решений для корпоративных заказчиков, продвижение продуктов кибербезопасности и других цифровых сервисов.

Никита Пикульников работает в компании более 11 лет. За это время он прошёл путь от специалиста по продажам корпоративным клиентам до директора регионального отделения. Команда под его руководством провела значительную работу по улучшению сети в Оренбургской области с помощью оптимизации частотного ресурса. Это позволило удвоить медианную скорость передачи данных в регионе. Еще одним важным достижением стало внедрение конвергентного продукта. В результате оренбуржцы получили доступ к комплексной услуге, включающей мобильную связь, цифровое телевидение и домашний интернет.

«За время работы Никита проявил себя как эффективный менеджер, что подтверждается ростом абонентской базы «МегаФона» и Yota в Оренбургской области. Самарский регион — это новый вызов, он входит в число крупнейших по объемам рынка и значимости для нашего бизнеса. Здесь сосредоточено множество компаний и промышленных предприятий. Управление офисом в таком динамичном окружении требует не только профессионализма, но и умения предвосхищать потребности рынка, предлагая инновационные решения. Уверена, что богатый профессиональный опыт Никиты, в том числе в сегменте корпоративных продаж, позволит достичь высоких бизнес-результатов на новой позиции», — сказала Инна Джур, директор по региональному развитию «МегаФона» в Поволжье.

Никита Пикульников окончил Оренбургский государственный университет по специальности «Управление персоналом». Его карьера в телекоммуникационной отрасли началась в 2008 г, еще во время учебы.

Виктор Югай, работавший на позиции директора в Самаре ранее, продолжил карьеру в «МегаФоне». Он возглавил бизнес компании в Москве и Московской области.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

4 задачи по построению платформенной экономики в России на 2025 год

МТС разработала ИТ-систему поиска майнинговых ферм, ворующих электроэнергию

Российским разработчикам промышленного ПО предстоит закрыть более 800 «белых пятен»

Новые власти США разгромили систему консультирования по кибербезопасности

Андрей Максимов, «Гринатом»: ИИ позволяет «поговорить» с документом, не изучая его от начала и до конца

Госструктурам остро нужны ИТ-шники: за год им подняли зарплаты на 50%. У тестировщиков зарплаты упали

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Лучшие портативные мониторы OLED 4K: хиты продаж

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

Показать еще

Наука

Излучение Хокинга может стирать черные дыры по всей Вселенной — это старт эры новой физики

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии
Показать еще