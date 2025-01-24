CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры Цифровизация Электроника Импортонезависимость
|

Техника «Рикор» поможет студентам СПбГУТ освоить ИТ-специальности

В преддверии Дня студента в Санкт-Петербургском государственном университете телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича (СПбГУТ) начала работу ИТ-лаборатория компании «Ред Софт». Открытие стало возможным благодаря технологическому партнерству с группой компаний «Рикор», которая обеспечила лабораторию современной техникой российского производства: несколькими десятками комплектов мини-ПК и мониторов. Об этом CNews сообщили представители «Рикор».

Основная задача новой лаборатории – подготовка квалифицированных специалистов в области ИТ. Студенты СПбГУТ смогут изучать такие направления, как работа с резервированием данных, автоматизация управления ИТ-инфраструктурой, администрирование корпоративных сетей, информационная безопасность, сетевые каталоги, а также миграция на отечественное программное обеспечение. По итогам обучения выпускники получат сертификаты от компании «Ред Софт», подтверждающие их профессиональные навыки, что поможет им при дальнейшем трудоустройстве в ведущие российские организации.

Лаборатория оснащена российским оборудованием, разработанным компанией «Рикор». Используемый мини-ПК Rikor RPC USFF 101/01 032 построен на базе процессора Intel i5-12400 с интегрированной графикой Intel UHD Graphics, имеет 8 ГБ оперативной памяти, SSD-накопитель объемом 256 ГБ и 7 USB-портов. Его компактные размеры (207 x 192 x 38 мм) обеспечивают удобство эксплуатации в любых условиях. Дополняют рабочие места мониторы Rikor MNT 27 с поддержкой технологий Flicker-Free (устраняет мерцание) и HDR, высокой контрастностью 1000:1, яркостью 350 кд/м² и глубиной цвета 8 бит, что гарантирует комфорт даже при длительной работе.

«Целое поколение связистов, которые оказали огромное влияние на формирование российской телекоммуникационной отрасли, было воспитано в СПбГУТ. Открытие новой ИТ-лаборатории дополнительно усилит наши компетенции в этой области, а обучение талантливых ребят на основе программного обеспечения «Ред Софт» и техники «Рикор» ускорит необходимый нашей стране переход на собственную программно-аппаратную базу и поможет завоевать технологическое лидерство», – прокомментировал Руслан Киричек, ректор Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича.

«Совместно с компанией «Ред Софт» мы стремимся открывать лаборатории по обучению ИТ-специалистов во многих вузах по всей России, – отметил Сергей Куприянов, вице-президент ГК «Рикор». – Подобные инициативы создают уникальную среду для развития творческого и инновационного потенциала подрастающего поколения и стимулируют построение высокотехнологичной экономики, основанной на российских инновациях».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как «умный» корпоративный портал повышает эффективность бизнеса

В России начат выпуск силовых модулей для ультрабыстрых зарядников электромобилей, железных дорог и нефтегаза

Максим Кыркунов, C3 Solutions: Высоконагруженные ЦОДы становятся трендом сегодняшнего дня

Разработчики могут спать спокойно. «Первый ИИ-программист» бесполезен, он справляется только с 15% поставленных задач

Коммуникационное ПО в 2025 году: от мессенджеров к супераппам

Конференция CNews «Цифровое здравоохранение 2025» состоится 25 февраля

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Лучшие портативные мониторы OLED 4K: хиты продаж

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

Показать еще

Наука

Излучение Хокинга может стирать черные дыры по всей Вселенной — это старт эры новой физики

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии
Показать еще