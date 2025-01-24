Техника «Рикор» поможет студентам СПбГУТ освоить ИТ-специальности

В преддверии Дня студента в Санкт-Петербургском государственном университете телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича (СПбГУТ) начала работу ИТ-лаборатория компании «Ред Софт». Открытие стало возможным благодаря технологическому партнерству с группой компаний «Рикор», которая обеспечила лабораторию современной техникой российского производства: несколькими десятками комплектов мини-ПК и мониторов. Об этом CNews сообщили представители «Рикор».

Основная задача новой лаборатории – подготовка квалифицированных специалистов в области ИТ. Студенты СПбГУТ смогут изучать такие направления, как работа с резервированием данных, автоматизация управления ИТ-инфраструктурой, администрирование корпоративных сетей, информационная безопасность, сетевые каталоги, а также миграция на отечественное программное обеспечение. По итогам обучения выпускники получат сертификаты от компании «Ред Софт», подтверждающие их профессиональные навыки, что поможет им при дальнейшем трудоустройстве в ведущие российские организации.

Лаборатория оснащена российским оборудованием, разработанным компанией «Рикор». Используемый мини-ПК Rikor RPC USFF 101/01 032 построен на базе процессора Intel i5-12400 с интегрированной графикой Intel UHD Graphics, имеет 8 ГБ оперативной памяти, SSD-накопитель объемом 256 ГБ и 7 USB-портов. Его компактные размеры (207 x 192 x 38 мм) обеспечивают удобство эксплуатации в любых условиях. Дополняют рабочие места мониторы Rikor MNT 27 с поддержкой технологий Flicker-Free (устраняет мерцание) и HDR, высокой контрастностью 1000:1, яркостью 350 кд/м² и глубиной цвета 8 бит, что гарантирует комфорт даже при длительной работе.

«Целое поколение связистов, которые оказали огромное влияние на формирование российской телекоммуникационной отрасли, было воспитано в СПбГУТ. Открытие новой ИТ-лаборатории дополнительно усилит наши компетенции в этой области, а обучение талантливых ребят на основе программного обеспечения «Ред Софт» и техники «Рикор» ускорит необходимый нашей стране переход на собственную программно-аппаратную базу и поможет завоевать технологическое лидерство», – прокомментировал Руслан Киричек, ректор Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича.

«Совместно с компанией «Ред Софт» мы стремимся открывать лаборатории по обучению ИТ-специалистов во многих вузах по всей России, – отметил Сергей Куприянов, вице-президент ГК «Рикор». – Подобные инициативы создают уникальную среду для развития творческого и инновационного потенциала подрастающего поколения и стимулируют построение высокотехнологичной экономики, основанной на российских инновациях».