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Новый этап создания Геопортала СНГ: Росреестр и Госкомимущество Белоруссии договорились об обмене данными

Работы по созданию Геопортала инфраструктуры пространственных данных государств – участников СНГ (Геопортал ИПД СНГ) вышли на новый этап – Росреестр и Государственный комитет по имуществу Белоруссии (Госкомимущество) подписали соглашение, в рамках которого планируется организовать и наладить обмен открытыми пространственными данными для его дальнейшего наполнения. Об этом CNews сообщили представители Росреестра.

Подписи под документом поставили руководитель Росреестра Олег Скуфинский и Председатель Государственного комитета по имуществу Белоруссии Дмитрий Матусевич.

Международный договор подготовлен в развитие решения Экономического совета СНГ. В соответствии с ним оператору Геопортала СНГ – публично-правовой компании «Роскадастр» – необходимо проработать вопросы сбора и передачи открытых пространственных данных.

«Сегодня мы переходим к новому этапу реализации проекта – подписанию соглашения между Росреестром и Госкомимуществом Белоруссии. Наша первоочередная задача – подготовка конкретных предложений по развитию Геопортала ИПД СНГ и разработка дорожной карты. Необходимо на системной основе организовать сбор и обмен пространственными данными для наполнения портала и обеспечения работы сервисов для жителей наших стран, и союзного государства. Рассчитываем, что к проекту в ближайшее время подключатся коллеги и из других стран Содружества», — сказал Олег Скуфинский.

Глава ведомства также рассказал, что с 2024 г. ведутся работы по техническому проектированию и разработке соответствующей информационной системы Геопортала. В текущем году планируется наполнить его открытыми пространственными данными, обеспечить работу сервисов и ввести в эксплуатацию. В рамках первой очереди портал будет отрабатывать четыре пользовательских трансграничных сценария: «Я-турист», «Я-студент», «Я-работник» и «Я-инвестор».

В ходе церемонии подписания Дмитрий Матусевич отметил, что высокий уровень белорусско-российских отношений в очередной раз демонстрирует готовность наших стран к оперативному и конструктивному решению возникающих вопросов.

«В условиях быстро меняющихся внешних факторов, важно владеть актуальными и точными пространственными данными, ведь их наличие напрямую связано с эффективностью принятия управленческих решений. Подписанное соглашение представляет собой не только важный шаг в развитии Геопортала инфраструктуры пространственных данных государств – участников СНГ, но и позволяет оперативно адаптироваться к новым вызовам, опираясь на современные технологии и лучшие практики», – сказал Дмитрий Матусевич.

Председатель Госкомимущества добавил, что достигнутые договоренности создадут и новые возможности для развития пространственных данных – это особенно актуально в эпоху активной цифровизации. Кроме того, соглашение придаст очередной импульс двустороннему сотрудничеству и станет эффективным инструментом для достижения общих целей.

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