CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры
|

Postgres Professional открывает офис в Санкт-Петербурге

Postgres Professional, российский СУБД-разработчик, расширяет свое присутствие в регионах и открывает представительство в Санкт-Петербурге. Офисы компании уже расположены в Москве, Новосибирске и Барнауле, а в команде — более 400 сотрудников. Об этом CNews сообщили представители Postgres Professional.

Новое пространство находится в самом сердце города — бизнес-центре «Сенатор» на улице Миллионной, д. 6. На площади 450 м2 сразу разместятся порядка 40 сотрудников из Санкт-Петербурга, а также новички — в ближайших планах кратно увеличить локальный штат.

Иван Панченко, сооснователь и заместитель генерального директора Postgres Professional: «Открытие офиса в Санкт-Петербурге — это не просто очередная бизнес-задача, но и символическое событие для каждого постгресиста. Ровно 10 лет назад здесь прошла первая конференция по PostgreSQL, традиция которой продолжается в нашей PGConf.СПб. На пересечении интересов бизнеса и ИТ-сферы мы видим большой потенциал для молодежи, которую нужно направлять в системную разработку. Уже сейчас мы сотрудничаем с многими вузами региона, студенты участвуют в наших конкурсах, проходят стажировки и как результат — становятся частью команды Postgres Professional».

postgres_pro_ofis_spb_2.jpg

Postgres Professional
Postgres Professional открывает офис в Санкт-Петербурге

Управлять офисом будет Константин Кондрацкий, который более 10 лет работал в компаниях Netracker Technology, поставщике Hyundai Motors — Donghee и др.

«Несмотря на сложности с рынком недвижимости, нам удалось найти помещение, которое подошло по всем критериям, и в короткие сроки начать подготовку. Открытая, просторная локация как нельзя лучше передает дух постгреса — уверен, что она станет центром притяжения для сотрудников, партнеров и всего сообщества», — отметил Константин Кондрацкий.

Для оформления разработан собственный дизайн-проект с учетом трендов и пожеланий сотрудников. В отделке использовались шумопоглощающие материалы, установлена эргономическая мебель, организовано место для питания и досуга — занятий спортом и чайных церемоний.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Исследование CNews Analytics и «Лаборатории Касперского»: как российские компании защищают свои ИТ-системы в облаке

Российская криптоплатформа ищет на работу потомственного астролога. Платить будет больше, чем программистам. Опрос

Как приручить джинна: Почему GenAI нужен науке и бизнесу, несмотря на сложный характер

Конференция CNews «Современный цифровой офис 2025» состоится 10 апреля

Как «Росатом» в шесть раз сократил время на трассировку документов при помощи AI-ассистента

Крупный чиновник из Севастополя под арестом за взятку от ИТ-компании. Ему светят 15 лет

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Где смотреть фильмы и сериалы в 2025 году: лучшие онлайн-кинотеатры

Зачем нужны стабилизаторы: 5 лучших гимбалов для мобильной съемки

Лучшие портативные мониторы OLED 4K: хиты продаж

Показать еще

Наука

Излучение Хокинга может стирать черные дыры по всей Вселенной — это старт эры новой физики

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии
Показать еще