CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Безопасность Бизнес
|

Pro32 стала членом ассоциации AVAR

Компания Pro32, российский поставщик ИТ-решений, объявила о своем вступлении в Азиатскую ассоциацию исследователей антивирусных технологий AVAR (Association of Anti Virus Asia Researchers). В организацию входят представители рынка информационной безопасности из 17 стран, включая Японию, Китай, Индию, Корею и др.

AVAR объединяет ведущих специалистов и исследователей из различных стран, работающих в сфере антивирусных технологий и киберзащиты. Членство в этой ассоциации позволит компании Pro32 обмениваться опытом, знаниями и последними достижениями с профессионалами, которые занимаются борьбой с киберугрозами на глобальном уровне. Это сотрудничество дает возможность улучшить защиту клиентов компании от современных угроз, таких как вирусы, вредоносные программы и другие формы кибератак.

«Вступление в AVAR предоставляет нам возможность расширить наши знания и улучшить подходы к кибербезопасности. Мы рады поделиться с коллегами своим многолетним опытом работы в странах СНГ и обширными знаниям в вопросах информационной защиты», — сказал Игорь Мандик, генеральный директор компании Pro32.

В рамках своего членства в ассоциации Pro32 планирует активное участие в международных конференциях и семинарах, что даст возможность компании следовать последним тенденциям и внедрять новые технологии в области кибербезопасности.

AVAR была создана в 1998 г. как независимая некоммерческая организация для предотвращения распространения вредоносных программ и минимизации причиняемого ими ущерба путем развития взаимодействия между азиатскими специалистами по защите от ВПО. Ассоциация объединяет выдающихся экспертов из 17 стран и территорий Азиатско-Тихоокеанского региона, в том числе из Китая, Индии, Японии, Южной Кореи, Филиппин, Сингапура, Австралии, США и России.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Максим Кыркунов, C3 Solutions: Высоконагруженные ЦОДы становятся трендом сегодняшнего дня

Мало было дефицита, добавилась текучка кадров. Россияне не задерживаются в ИТ-компаниях и меняют работы как перчатки. Опрос

Андрей Максимов, «Гринатом»: ИИ позволяет «поговорить» с документом, не изучая его от начала и до конца

Индия начнет производить собственные чипы до конца года

Создание систем безопасности: можно ли говорить о готовности КИИ к современным угрозам ИБ?

В России начат выпуск силовых модулей для ультрабыстрых зарядников электромобилей, железных дорог и нефтегаза

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Где смотреть фильмы и сериалы в 2025 году: лучшие онлайн-кинотеатры

Зачем нужны стабилизаторы: 5 лучших гимбалов для мобильной съемки

Лучшие портативные мониторы OLED 4K: хиты продаж

Показать еще

Наука

Излучение Хокинга может стирать черные дыры по всей Вселенной — это старт эры новой физики

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии
Показать еще