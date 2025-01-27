В компании «Инферит» назначен управляющий директор

Российский ИТ-вендор «Инферит» объявил об изменениях в руководящем составе организации. Должность управляющего директора занял Иван Киреев, который ранее занимал пост вице-президента по разработке ГК Softline.

Иван Киреев имеет более 20 лет опыта в области разработки программного обеспечения, управления проектами и развития бизнеса. В 2001 г. он окончил с красным дипломом Математико-механический факультет Санкт-Петербургского государственного университета, а в 2004 получил высшее образование на юридическом факультете СПбГУ.

На протяжении своей карьеры Иван Киреев занимал позиции директора по разработке ПО в EPAM Systems (участвовал в создании офиса разработки в Санкт-Петербурге и реализовал более 50 успешных проектов в России, США, Канаде, Казахстане, Великобритании и Белоруссии), директора по разработке ПО и развитию бизнеса в Exigen Group, директора по развитию и сотрудничеству с индустриальными партнерами фонда «Сколково» (запускал совместные проекты с крупнейшими российскими и международными высокотехнологичными компаниями), заместителя генерального директора Национального Центра Информатизации (ГК «Ростех»), где курировал производственные и административные процессы, направленные на повышение эффективности и качества разработки ПО.

В новой должности управляющего директора компании «Инферит» Иван Киреев сфокусируется на стратегическом развитии вендора, запуске инновационных решений для корпоративного и государственного секторов, а также укреплении лидерских позиций компании на рынке.

Кроме того, в особой зоне ответственности Ивана Киреева находится направление «Инферит Безопасность», специализирующееся на комплексной защите информационных систем для бизнеса и государственных структур. В направление входят АКБ «Барьер», признанный лидер по производству средств вычислительной техники в защищенном исполнении, и К2-9b Group, комплексный системный интегратор, который предоставляет сервисы по поставке и внедрению решений в сфере информационной безопасности.

«Инферит» – российский ИТ-вендор, работающий в сфере разработки и производства оборудования, программного обеспечения и решений для информационной безопасности. Компания предлагает комплексный подход к построению современной ИТ-инфраструктуры, сочетая собственную аппаратную платформу с системным и прикладным ПО, а также средствами защиты информации.

«В роли управляющего директора «Инферит» я ставлю перед собой задачу укрепить позиции компании в числе ведущих инфраструктурных вендоров России. Мы будем делать ставку на динамичное развитие, гибкость и быструю адаптацию к запросам рынка. Наша цель - предоставлять клиентам сбалансированный портфель качественных решений, включающий как собственное оборудование, так и инфраструктурное ПО и сертифицированные средства информационной безопасности. Я благодарен за оказанное мне доверие и приложу все усилия, чтобы его оправдать», — сказал Иван Киреев.