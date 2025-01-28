Более 32 тыс. госслужащих Республики Татарстан обучились работе с операционной системой Astra Linux

В Республике Татарстан (РТ) свыше 32 тыс. сотрудников из более чем 80 государственных и муниципальных организаций обучились работе с Astra Linux — прошли курс «ОС Astra Linux для пользователей» в рамках совместного проекта «Группы Астра» и компании ICL Services по установке данной операционной системы на 150 тыс. АРМ в органах государственной власти и муниципального самоуправления Республики. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Специально для государственных служащих Республики Татарстан «Группа Астра» развернула образовательный портал — отдельный веб-ресурс с системой дистанционного обучения на базе LMS Moodle. За 8,5 месяца на нем зарегистрировалось более 37 тыс. сотрудников госорганизаций, из них 22,5 тыс. — представители учреждений, имеющих прямое отношение к Министерству образования и науки РТ: учителя, воспитатели, преподаватели средних специальных учебных заведений и пр. Успешно прошли обучение 32 тыс. участников проекта.

Курс предназначен для начинающих пользователей операционной системы Astra Linux и состоит из трех модулей: введение в ОС Astra Linux, основы работы в ОС Astra Linux и офисные приложения. Материалы каждого модуля представлены в виде интерактивных слайдов и скринкастов, демонстрирующих действия в реальной системе. Закрепляется теория на практических заданиях в формате кейсов-симуляторов, а также с помощью объективной обратной связи и контрольных вопросов на понимание изученного материала.

По окончании курса слушателю предлагается за 40 минут пройти итоговое тестирование, состоящее из 20 вопросов, выбранных случайным образом. Более 80% верных ответов (показатель успешного завершения обучения) достигли 86% участников образовательного проекта.

«Правительство Республики Татарстан по результатам пилотного тестирования операционных систем сделало выбор в пользу Astra Linux для внедрения в свои госструктуры, обратив внимание на корректную и стабильную работу рабочих мест под управлением данной ОС, удобство ее интерфейса, совместимость с используемым ПО, соответствие требованиям безопасности и постоянно развивающуюся продуктовую экосистему «Группы Астра», на базе которой планируется дальнейшее расширение ИТ-инфраструктур государственного сектора региона. Следующим этапом нашего сотрудничества с Республикой Татарстан стало онлайн-обучение госслужащих работе с Astra Linux, и они продемонстрировали высокий уровень подготовки по итогам пройденных курсов. Мы рады такому стремлению освоить российские программные продукты. Опыт перехода на ОС Astra Linux в Республике Татарстан дает нам уверенность, что реализация масштабного внедрения централизованной системы управления АРМ во всех органах государственной власти и муниципального самоуправления Республики пройдет так же успешно», — сказал Роман Борисов, директор департамента развития и продаж в образовании «Группы Астра».