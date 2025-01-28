Число малых и средних предприятий в России достигло 6,59 млн

Количество малых и средних предприятий достигло 6,59 млн, следует из данных реестра субъектов МСП. Результат является рекордным с момента начала ведения реестра в 2016 г. и во многом обеспечен созданием в 2024 г. свыше 1 млн юрлиц и ИП. Используя эту базу, сфера малого и среднего предпринимательства теперь должна выходить на качественный рост, подчеркнул курирующий нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика» заместитель председателя Правительства России Александр Новак. Об этом CNews сообщили представители ГАУ КО «Агентство развития бизнеса».

«Реализации целей и задач, обозначенных Президентом в 2024 г., будет способствовать переход от количественного роста к качественному развитию малого и среднего бизнеса, а также формирование экономики предложения и развитие технологического суверенитета в приоритетных направлениях. Сегодня идет донастройка наиболее эффективных для развития бизнеса инструментов, которые станут основными механизмами новых профильных — федерального и национального — проектов на период до 2030 г.», — отметил Александр Новак.

По итогам 2024 г. среднемесячный объем выручки малых и средних предприятий, по данным ККТ, составил 1,7 трлн руб. — для микропредприятий, 0,6 трлн руб. — для малых и 0,2 трлн руб. — для средних компаний. Средняя выручка на один субъект МСП выросла на 11,2%, превысив годовую инфляцию.

«Перед профильными министерствами и ведомствами стоит задача обеспечить до 2030 г. опережающий рост дохода на одного работника малого и среднего бизнеса. Для этого будет наращиваться поддержка МСП, стимулирующая развитие малого и среднего предпринимательства, реализацию его потенциала с тем, чтобы предприятия росли и переходили из одной категории в более высокие. Вкупе с решением других стратегических задач это обеспечит достижение целей, установленных указом Президента», — сказал министр экономического развития России Максим Решетников.

На достижение цели указа главы государства по обеспечению реального роста дохода на одного работника субъекта МСП в 1,2 раза выше, чем рост ВВП направлена реализация нового федпроекта, инструментами которого станут банковские кредиты, льготные микрозаймы государственных микрофинансовых организаций, гарантии, поручительства, льготный лизинг, акселерационные программы для разных категорий, услуги центров «Мой бизнес». На достижение показателя из указа направлена также и стратегия корпорации МСП до 2030 г.

«Это в первую очередь касается обрабатывающих производств, ИТ, сферы гостеприимства, малых технологических компаний. Для развития МСП будет использоваться весь комплекс эффективных и востребованных у бизнеса инструментов. Прежде всего это зонтичные поручительства корпорации МСП, льготный лизинг промышленного оборудования, льготное инвестиционное кредитование и ряд других. К уже действующим механизмам также будут добавляться новые инструменты, отвечающие запросам предпринимателей и целям государства», — сказал генеральный директор корпорации МСП Александр Исаевич.

Численность занятых в секторе МСП по итогам III квартала 2024 г. составила почти 29,5 млн человек, или 39% от общего числа работающего населения страны. В Калужской области зарегистрировано 44182 МСП, среди них вновь созданных – 7604.

При этом в ряде регионов малый и средний бизнес обеспечивает более половины рабочих мест. В Калужской области в сфере МСП заняты 204133 человека (36%).