Отгрузки «Группы Астра» по итогам 2024 г. выросли на 78% и достигли 20 млрд рублей

ПАО «Группа Астра», участник российского ИТ-рынка и производитель инфраструктурного программного обеспечения (ПО), объявляет результаты по отгрузкам, ключевому управленческому показателю компании, за 12 месяцев 2024 г. По итогам года отгрузки «Группы Астра» составили 20 млрд руб. и выросли на 78% год к году благодаря масштабированию бизнеса, увеличению числа клиентов, а также развитию продуктово-сервисной экосистемы. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Компания продолжила укреплять позиции среди разработчиков инфраструктурного ПО в части технологических партнерств. Число совместимых с экосистемой группы партнерских решений за год увеличилось на 28% до 3229.

Елена Бородкина, заместитель генерального директора по экономике и финансам «Группы Астра»: «Прошедший 2024 г. принес компании новый исторический рекорд по отгрузкам. Мы продолжаем показывать одни из самых высоких темпов роста среди российских публичных компаний. Этот результат отражает работу всей команды. Нашими продуктами пользуются уже более 29 тыс. клиентов. Мы реализовали технологичные проекты по переходу на решения «Группы Астра» для крупнейших российских игроков из B2G и B2B-сегментов, а также для малого и среднего бизнеса. Среди наиболее знаковых - проекты для «Сбера», ВТБ, «Алросы», «Европлана», «Вило Рус». «Группа Астра» последовательно развивает продуктовый портфель за счет собственной разработки и через M&A-сделки, фокусируется на улучшении совместимости своих решений с решениями других вендоров, а также инвестирует в команду. Все это позволяет нам укреплять ведущие позиции на рынке инфраструктурного ПО и поддерживать абсолютное лидерство на рынке операционных систем».

В IV квартале 2024 г. группа сохранила фокус на реализации проектов миграции. В частности, завершился переход более 1400 рабочих мест «Уральского завода гражданской авиации» с MS Exchange на корпоративную почту «Группы Астра» RuPost. Также был подписан меморандум об ИТ-импортозамещении с Магнитогорским металлургическим комбинатом (ММК): завод планирует перейти на операционную систему, службу каталогов, систему управления базами данных (СУБД) и решение для безопасной мобильной работы персонала от «Группы Астра».

В IV квартале 2024 г. «Группа Астра» продолжила наращивать технологическое лидерство на рынке инфраструктурного ПО. В том числе компания представила рынку новое решение Desktop X, которое выступает единой точкой доступа организации к почте и другим ресурсам для корпоративного общения. Компания также трансформировала бизнес-направление виртуализации и облачных сервисов, усилив его приобретением платформы контейнеризации «Боцман». Кроме этого, совместно с компанией «Аквариус» был разработан программно-аппаратный комплекс (ПАК), который позволяет создать частное или публичное облако.

«Группа Астра» остается одним из лидеров в отрасли в части количества сертифицированных ИТ-продуктов по требованиям ФСТЭК России. В IV квартале 2024 г. облачная платформа виртуализации «Брест» и решение для управления службой каталогов ALD Pro получили сертификаты по второму уровню доверия ФСТЭК России, а система резервного копирования RuBackup – по четвертому. Соответствующие сертификаты подтверждают, что перечисленные продукты можно использовать для работы с конфиденциальной информацией и государственной тайной.

Раскрытие финансовых результатов по МСФО за 12 месяцев 2024 г. планируется в апреле 2025 г. Точная дата будет опубликована позднее на официальной странице для инвесторов в разделе «Календарь инвестора».