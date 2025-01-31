Соблюсти баланс работы и личной жизни лучше получается у молодежи

Женщинам чаще удается соблюдать баланс между работой и личной жизни, а у мужчин на первом плане чаще работа. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие 1600 трудоустроенных граждан из всех округов страны.

У 44% россиян получилось найти баланс между работой и личной жизнью, 41% больше внимания уделяет работе, 4% — личной жизни. Женщины чаще мужчин уверяют, что им удается соблюдать work-life balance (45% против 41% соответственно). Каждый второй в возрасте до 35 лет удачно совмещает работу и личные дела; у тех, кто старше, это получается реже. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Работе уделяют больше внимания мужчины (44% против 40% женщин). Чаще тех, кто моложе, и тех, кто старше, вынуждены активно трудиться россияне в возрасте от 35 до 45 лет (48%). Приоритет отдают работе и те, кто зарабатывает больше 100 тыс. руб. в месяц (46%), граждане с меньшим доходом чаще делают акцент на личной жизни или уверяют, что находятся в балансе.

Для некоторых респондентов проблема поиска баланса не стоит: «Найди любимое дело, и работать не придется никогда». Те, кто вынужден трудиться больше, чем хотелось бы, предлагают такое решение: «Нужно законодательно сделать четырехдневную рабочую неделю — и будет баланс».

По сравнению с результатами аналогичного опроса, проведенного в 2024 г., россияне стали уделять больше внимания работе (+3 п.п.).

***

Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 376

Время проведения:18-29 января 2025 г.

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет, имеющее постоянную работу

Размер выборки: 1600 респондентов