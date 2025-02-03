«Авито Работа»: 11% россиян планируют сменить работу весной 2025 года

«Авито Работа» опросила более 7000 работающих в штате россиян, чтобы узнать, представители каких сфер и жители каких регионов планируют сменить работу весной текущего года. По результатам исследования выяснилось, что 11% опрошенных россиян думают о смене места работы, а еще 24% еще сомневаются, но готовы рассмотреть предложения для трудоустройства. Ннаибольшую готовность к новым карьерным шагам проявляют молодые специалисты 18-24 лет (19%) и 25-34 лет (14%). Об этом CNews сообщили представители «Авито Работы».

С увеличением возраста опрашиваемых процент россиян, настроенных сменить место работы, становится заметно ниже: в группе 45-54 лет он составляет всего 9%, а в группе 55-64 лет — 7%. Среди людей старше 65 лет только 2% планируют сменить работу весной 2025 г.

Сотрудники разных возрастных групп, планирующие сменить работу весной 2025 года

Что касается географического распределения, наибольшую активность в поиске новых карьерных возможностей демонстрируют жители Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Челябинска и Краснодара — 13% опрошенных жителей этих регионов планируют сменить место работы весной 2025 г. Это может быть связано с высокой конкуренцией за кадры в крупных городах-миллионниках, где работодатели активно привлекают и переманивают специалистов. В условиях «рынка соискателя» кандидаты имеют множество возможностей для трудоустройства.

В Уфе, Омске, Перми и Воронеже по 12% опрошенных планируют карьерные изменения весной 2025 г. Волгоград замыкает список с 11% респондентов, которые рассматривают возможности для перехода на новое место работы.