CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры
|

«Авито Работа»: 11% россиян планируют сменить работу весной 2025 года

«Авито Работа» опросила более 7000 работающих в штате россиян, чтобы узнать, представители каких сфер и жители каких регионов планируют сменить работу весной текущего года. По результатам исследования выяснилось, что 11% опрошенных россиян думают о смене места работы, а еще 24% еще сомневаются, но готовы рассмотреть предложения для трудоустройства. Ннаибольшую готовность к новым карьерным шагам проявляют молодые специалисты 18-24 лет (19%) и 25-34 лет (14%). Об этом CNews сообщили представители «Авито Работы».

С увеличением возраста опрашиваемых процент россиян, настроенных сменить место работы, становится заметно ниже: в группе 45-54 лет он составляет всего 9%, а в группе 55-64 лет — 7%. Среди людей старше 65 лет только 2% планируют сменить работу весной 2025 г.

av1.jpg
Сотрудники разных возрастных групп, планирующие сменить работу весной 2025 года

Что касается географического распределения, наибольшую активность в поиске новых карьерных возможностей демонстрируют жители Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Челябинска и Краснодара — 13% опрошенных жителей этих регионов планируют сменить место работы весной 2025 г. Это может быть связано с высокой конкуренцией за кадры в крупных городах-миллионниках, где работодатели активно привлекают и переманивают специалистов. В условиях «рынка соискателя» кандидаты имеют множество возможностей для трудоустройства.

В Уфе, Омске, Перми и Воронеже по 12% опрошенных планируют карьерные изменения весной 2025 г. Волгоград замыкает список с 11% респондентов, которые рассматривают возможности для перехода на новое место работы.

av2.jpg
Города России, жители которых планируют сменить работу весной 2025 года

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Меры ИБ-реагирования: что делать, если вашу компанию всё-таки взломали

100 крупнейших российских компаний онлайн-образования выросли на 19% за год. Их суммарная выручка 144,5 миллиарда

В Positive Technologies начались массовые сокращения ИТ-шников

В России начинается серийный выпуск контроллера на процессорах «Эльбрус» для критической инфраструктуры

ЦИАН раскрыл своих акционеров впервые после переезда в Россию с Сейшельских островов

Конференция CNews «Унифицированные коммуникации 2025» состоится 1 апреля

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Обзор наушников HUAWEI FreeBuds Pro 4: сочетание лучших технологий

Бесплатные сервисы с ИИ для генерации текстов, изображений и музыки: выбор ZOOM

Как записать видео с веб-камеры: 10 бесплатных программ для ПК

Показать еще

Наука

7 фактов о Пангее — древнем суперконтиненте Земли

Излучение Хокинга может стирать черные дыры по всей Вселенной — это старт эры новой физики

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?
Показать еще