«Авито Работа»: производство промышленного оборудования возглавило рейтинг сфер по росту зарплатных предложений в январе 2025 года

Эксперты «Авито Работы» проанализировали, как изменились средние зарплатные предложения для кандидатов в различных отраслях при сравнении год к году. Наибольший прирост зафиксирован в сфере производства промышленного оборудования и станков — там средние предлагаемые зарплаты выросли на 66% по сравнению с январем 2024 г., достигнув 118433 руб. в месяц. Об этом CNews сообщили представители «Авито Работы».

Повышение зарплатных предложений в отрасли связано с ростом объемов промышленного производства и активным внедрением новых технологий, требующих квалифицированных специалистов. По сравнению с январем 2024 г. больше всего зарплатные предложения выросли у пескоструйщиков (+60%), литейщиков (+42%) и вальцовщиков (+23%).

На втором месте по динамике роста зарплатных предложений оказалась сфера управления персоналом. В этой сфере средние предлагаемые зарплаты выросли на 62% год к году и составили 78319 руб. в месяц за полный рабочий день. При расчете средних зарплатных предложений квалифицированных офисных сотрудников учитывались вакансии для начинающих специалистов с опытом работы до одного-трех лет. Средние предлагаемые зарплаты для кандидатов на старшие и руководящие позиции могут достигать значительно более высоких значений.

Увеличение зарплатных предложений для HR-специалистов объясняется активным развитием бизнеса, необходимостью привлечения и удержания квалифицированных кадров, а также адаптацией компаний к изменяющимся условиям рынка труда. За год средние зарплатные предложения значительно выросли у менеджеров по персоналу (+87%) и специалистов по охране труда (+10%).

Гостиничный бизнес и туризм заняли третью позицию: рост зарплатных предложений по сфере составил 49% по сравнению с прошлым годом. Соискатели на позиции в этой индустрии могут рассчитывать в среднем на 64172 руб. ежемесячно. Развитие внутреннего туризма способствовало увеличению доходов работников этого сегмента рынка. Наиболее динамично средние предлагаемые зарплаты год к году росли у хостес (+32%), поваров (+23%) и турагентов (+21%).

Значительный рост средних зарплатных предложений также наблюдался в пищевой промышленности (+40%), телекоммуникациях и связи (+37%), а также строительстве промышленных и инфраструктурных объектов (+36%).