Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за январь 2025 года

Специалисты компании «Гарант» подготовили мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций.

Федеральное законодательство

Постановление Правительства Российской Федерации от 27 января 2025 г. №51 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 августа 2016 г. №868»

Скорректированы правила формирования и ведения перечня источников госдоходов. Изменения связаны с созданием единой цифровой системы администрирования и прогнозирования доходов бюджетов.

Уточнены требования к группировке источников доходов. Конкретизированы состав информации, которую должны формировать финансовые органы и главные администраторы доходов бюджетов, а также предмет проверок информации в перечне.

Информация, сформированная в перечне на основании справочников, реестров и классификаторов, будет синхронизироваться автоматически.

Постановление Правительства Российской Федерации от 29 января 2025 г. №68 «О внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2006 г. №808»

Управление делами Президента уполномочено на депозитарное хранение документов Архивного фонда РФ, находящихся в федеральной собственности.

Постановление Правительства Российской Федерации от 18 января 2025 г. №15 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 июня 2022 г. №1067»

Скорректированы правила использования биометрических персональных данных, размещенных гражданами в единой биометрической системе с использованием мобильного приложения.

Использовать биометрию можно будет при продаже безалкогольных тонизирующих напитков, а также при подтверждении факта нахождения в живых для продления выплаты пенсии эмигрировавшим россиянам.

При наличии сведений в ЕСИА биометрию также можно будет использовать для дополнительной аутентификации на портале госуслуг без подтверждения личности с помощью биометрического загранпаспорта.

Поправки вступают в силу со дня опубликования.

Постановление Правительства Российской Федерации от 15 января 2025 г. №3 «О внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 19 октября 2024 г. №1404»

Заказчикам, в отношении которых применяется особый порядок совершения отдельных видов сделок (операций), было разрешено проводить закрытые электронные процедуры закупок. Такая возможность продлена на год – до конца 2025 г.

Информация и документы, содержащиеся в реестре контрактов, по-прежнему не будут размещаться на сайте ЕИС в сфере закупок.

Постановление Правительства Российской Федерации от 15 января 2025 г. №1 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»

Не представляются в ГИС учета НИОКР сведения по уровням готовности технологий в отношении научных исследований в области общественных и гуманитарных наук, а также научных исследований, в отношении которых не предусмотрено представления сведений по уровням готовности, и в отношении защищенных диссертаций, предоставляемых в форме обязательных экземпляров неопубликованных документов.

Уточнен порядок размещения в ГИС сведений, учитывающих отраслевые особенности работ. Установлен порядок внесения изменений в научные темы в течение финансового года.

Скорректированы правила осуществления РАН научного и научно-методического руководства.

Установлены правила на случай, если в заключении РАН содержится вывод о нецелесообразности финансирования научной темы.

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 16 января 2025 г. №27-р

Закупки с использованием единого агрегатора торговли (ЕАТ) должны будут совершать не только казенные, но и бюджетные учреждения, подведомственные ФОИВ. Кроме того, это по-прежнему касается и самих этих органов.

Скорректирован перечень случаев, когда указанные заказчики вправе проводить закупки без использования ЕАТ. Например, в случае недоступности агрегатора по техническим причинам в течение более чем одного рабочего дня. Также не пользоваться ЕАТ могут: ФОИВ, осуществляющий закупки в интересах госорганов, образованных для обеспечения деятельности Президента и Правительства; ФОИВ, наделенные функцией по выработке и реализации госполитики и нормативно-правовому регулированию в сфере мобилизационной подготовки и мобилизации, а также в сфере управления государственным материальным резервом, подведомственные им казенные и бюджетные учреждения.

Расширен функционал ЕАТ.

Распоряжение вступает в силу по истечении 30 дней с даты опубликования, за исключением положений, которые начнут применяться с 1 июля 2026 г.

Приказ Федеральной службы исполнения наказаний от 17 января 2025 г. №17 «Об определении Требований к помещениям для свиданий подозреваемых, обвиняемых в совершении преступлений, содержащихся под стражей, с их защитниками в следственных изоляторах уголовно-исполнительной системы Российской Федерации путем использования систем видео-конференц-связи»

Свидания защитника с подозреваемым или обвиняемым можно проводить по видео-конференц-связи. Установлены требования к помещениям для онлайн-свиданий в СИЗО. Их площадь должна быть не менее 6 кв.м.

Приказ вступает в силу с 5 февраля 2025 г.

Приказ Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 9 января 2025 г. №7 «Об утверждении порядка выдачи Министерством промышленности и торговли Российской Федерации разрешения на закупку происходящего из иностранного государства товара, являющегося промышленной продукцией, предусмотренного подпунктом «а» пункта 5 постановления Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. №1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров работ услуг отдельными видами юридических лиц»

Правительством был установлен новый список иностранной промышленной продукции, которая не допускается к закупкам. Запрет не действует, если такие товары не производят в России. Это должно быть подтверждено разрешением Минпромторга. Обновлен порядок его выдачи.

Для получения разрешения заказчик подает в Министерство через ГИС промышленности заявку. Определено ее содержание, порядок и сроки рассмотрения. Заявка заполняется отдельно на каждый товар.

Приказ вступает в силу со дня, следующего за датой опубликования.

Письмо Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 15 января 2025 г. №П11-630-ОГ

Для получения работниками IT-компаний отсрочки от призыва на военную службу аккредитованная организация формирует списки сотрудников, имеющих право на нее по установленным критериям, и направляет их в Минцифры через Госуслуги. Иных способов направления информации не предусмотрено.

Списки должны быть направлены в Минцифры не позднее чем за 50 календарных дней до начала очередного призыва. В рамках весеннего призыва в 2025 г. – до 9 февраля.

Информация Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 15 января 2025 г. «Успейте подать заявку на ИТ-отсрочку от срочной службы»

С 21 января до 5 февраля 2025 г. сотрудники IT-компаний смогут через Госуслуги подать заявку на отсрочку от срочной службы. Граждане, состоящие на воинском учете в районах Крайнего Севера и приравненных к нему местностях, вправе сделать это до 6 марта.

Работодатель увидит заявки в своем личном кабинете. Если данные о сотруднике верны, то он подтвердит их. Если специалист не отправит свои данные сам, то внести его в список на отсрочку сможет организация.

Разъяснено, как подаются списки в Минцифры, а затем – в Минобороны. Перечислены критерии для включения в них. С 1 апреля по 15 июля (для Крайнего Севера – с 1 мая по 15 июля) призывная комиссия будет принимать решения по отсрочке.

Региональное законодательство

Приказ Министерства финансов Республики Адыгея от 21 января 2025 г. №6-А «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Республики Адыгея от 23 марта 2022 года №28-А «О создании и ведении официальных страниц Министерства финансов Республики Адыгея для размещения информации о своей деятельности в сети «Интернет»

Ответственный за ведение официальных веб-страниц министерства формирует контент-план (график выхода и содержания публикаций) ежеквартально на основе предложений начальников структурных подразделений.

Подготовленный план согласовывается с начальником отдела организационной работы, делопроизводства и контроля за исполнением документов и утверждается министром финансов (либо лицом, исполняющим его обязанности).

Контент (тексты, фото и др.) представляется ответственному лицу в соответствии со сроками, обозначенными в контент-плане, а при наличии информационного повода – вне графика в течение трех часов с момента возникновения такового.

Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Постановление Правительства Москвы от 15 января 2025 г. №24-ПП «Об автоматизированной информационной системе города Москвы «Московский скоростной диаметр»

Автоматизированная информационная система города Москвы «Московский скоростной диаметр» (АИС МСД) представляет собой информационную систему, предназначенную для автоматизации процессов взимания платы за проезд транспортных средств по платным участкам автомобильных дорог, функции оператора которых осуществляет Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы либо уполномоченное им подведомственное государственное учреждение города Москвы, в том числе по платным участкам автомобильных дорог, образующим Московский скоростной диаметр.

Развитие (модернизацию) АИС МСД обеспечивает Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

Основные задачи АИС МСД: предоставление пользователям автомобильных дорог информации о платных автомобильных дорогах, а также их информирование о маршрутах альтернативного бесплатного проезда; предоставление пользователям автомобильных дорог информации о категориях пользователей платных автомобильных дорог, имеющих право бесплатного или льготного проезда; предоставление пользователям автомобильных дорог информации о порядке использования платных автомобильных дорог, в том числе о способах оплаты проезда транспортных средств по платным автомобильным дорогам; осуществление оператором АИС МСД мониторинга действий пользователей автомобильных дорог, связанных с оплатой ими проезда транспортных средств по платным автомобильным дорогам.

Постановление Правительства Московской области от 15 января 2025 г. №10-ПП «Об утверждении Порядка предоставления ежемесячной денежной выплаты на обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет, и внесении изменения в Положение о Единой автоматизированной информационной системе обеспечения социальной защиты и социального обслуживания населения Московской области «Социальная защита и социальное обслуживание населения Московской области»

Определен порядок предоставления ежемесячной денежной выплаты на обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет. Установлен период возможности получения единовременной выплаты для каждой категории граждан.

Изложен перечень документов, который должен быть предоставлен лицами для получения услуги. Он содержит заявление, сведения о паспорте или ином документе, удостоверяющем личность заявителя, заключение врача, документы (сведения) о сроке беременности не менее двенадцати недель и предполагаемой дате родов и др. Указаны основания для отказа в приеме и регистрации заявления и документов, в том числе электронных образов документов. В качестве основных обстоятельств для отказа в предоставлении услуги выступает представление заявления, не соответствующего установленной форме, наличие противоречивых сведений в заявлении, документах, полученных сведениях, содержание в документах исправлений или повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание, и т.д.

Постановление вступает в силу на следующий день после дня официального опубликования.

Постановление Правительства Пензенской области от 17 января 2025 г. №30-пП «Об утверждении Перечня местностей на территории Пензенской области, удаленных от сетей связи, в которых пользователи могут применять контрольно-кассовую технику в режиме, не предусматривающем обязательной передачи фискальных документов в налоговые органы и оператору информационных систем маркировки в электронной форме через оператора фискальных данных»

Определен перечень населенных пунктов Пензенской области, в которых контрольно-кассовая техника может применяться в режиме, не предусматривающем обязательной передачи фискальных документов в налоговые органы и оператору информационных систем маркировки в электронной форме через оператора фискальных данных, в связи с удаленностью данных местностей от сетей связи.

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Распоряжение Правительства Удмуртской Республики от 10 января 2025 г. №5-р «О государственной информационной системе «Система электронного документооборота Удмуртской Республики»

Оператором Системы определено Министерство цифрового развития Удмуртской Республики.

Администратором Системы установлено автономное учреждение «Центр цифровых технологий Удмуртской Республики».

Целями эксплуатации Системы являются: автоматизация процессов делопроизводства участников Системы; обеспечение юридически значимого межведомственного электронного документооборота; создание хранилища электронных документов, в том числе обеспечение учета, комплектования, хранения и использования электронных документов.

Сокращенное наименование Системы – СЭД УР.

Описаны функции и права оператора, администратора и участника Системы.

Для подключения к Системе нужно подать заявку оператору Системы и подписанное Соглашение.

В случае принятия решения о предоставлении доступа к Системе между оператором Системы и заявителем заключается соглашение о взаимодействии.

Система функционирует в круглосуточном ежедневном режиме.

Постановление Губернатора Волгоградской области от 17 января 2025 г. №12 «О государственной информационной системе Волгоградской области «Карта жителя Волгоградской области»

Создана государственная информационная система Волгоградской области «Карта жителя Волгоградской области».

Координатор системы – комитет информационных технологий Волгоградской области.

Целями создания системы являются: внедрение современных информационно-коммуникационных технологий, направленных на развитие информационного общества на региональном уровне; организация получения жителями Волгоградской области мер социальной поддержки, иных льгот, услуг с использованием карт национальной платежной системы «Мир»; повышение эффективности использования бюджетных средств, выделяемых на социальную поддержку населения, посредством применения информационно-коммуникационных технологий.

Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Постановление Губернатора Волгоградской области от 17 января 2025 г. №12 «О государственной информационной системе Волгоградской области «Карта жителя Волгоградской области»

Создана государственная информационная система Волгоградской области «Карта жителя Волгоградской области».

Координатор системы – комитет информационных технологий Волгоградской области.

Целями создания системы являются: внедрение современных информационно-коммуникационных технологий, направленных на развитие информационного общества на региональном уровне; организация получения жителями Волгоградской области мер социальной поддержки, иных льгот, услуг с использованием карт национальной платежной системы «Мир»; повышение эффективности использования бюджетных средств, выделяемых на социальную поддержку населения, посредством применения информационно-коммуникационных технологий.

Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Постановление Правительства Республики Бурятия от 24 января 2025 г. №47 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Бурятия от 17.03.2021 №97 «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления из республиканского бюджета субсидий на иные цели подведомственному Министерству туризма Республики Бурятия государственному автономному учреждению Республики Бурятия «Туристский информационный центр «Байкал»

В целях контроля за соблюдением целей и условий предоставления субсидий проводится мониторинг достижения значений результатов предоставления субсидий и событий, отражающих факт завершения соответствующего мероприятия по получению результата предоставления субсидии (контрольная точка).

Постановление вступает в силу с 1 января 2025 г.

Постановление Правительства Амурской области от 23 января 2025 г. №40 «Об утверждении Положения о государственной информационной системе «Региональная система мониторинга и диспетчеризации энергетических ресурсов Амурской области»

Определены цели, задачи и функции ГИС, сведения, включаемые в ГИС, состав участников ГИС.

Обладателем информации ГИС является министерство жилищно-коммунального хозяйства Амурской области, а оператором ГИС является ГБУ Амурской области «Дирекция развития коммунального комплекса».

Целью ГИС является обеспечение дистанционного контроля качества энергоснабжения, автоматизации процессов сбора, обработки и анализа информации о текущем состоянии и параметрах объектов ГИС, оборудования сетей инженерно-технического обеспечения, газораспределения и электрических сетей, а также иных процессов развития и эксплуатации коммунальной инфраструктуры Амурской области.

Утверждены полномочия участников ГИС.

Постановление вступает в силу с 27 января 2025 г.

Постановление Правительства Ханты-Мансийского АО – Югры от 16 января 2025 г. №11-п «О внесении изменений в приложение 2 к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 3 июля 2020 года №278-п «О перечне дополнительных сведений о поступивших в приют для животных в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре животных без владельцев и животных, от права собственности на которых владельцы отказались, и порядке размещения этих сведений в информационно-телекоммуникационной сети Интернет»

С 1 сентября 2025 года дополнительные сведения о поступивших в приют для животных животных без владельцев и животных, от права собственности на которых владельцы отказались, размещаются в государственной информационной системе автономного округа «Единая информационная база домашних животных и животных без владельцев» и не подлежат удалению.

Постановление Правительства Смоленской области от 16 января 2025 г. №3 «О создании государственной информационной системы Смоленской области «Региональное социальное обеспечение»

Определены назначение, цели создания, задачи, функции, состав и описание ГИС «Региональное социальное обеспечение», состав участников информационного взаимодействия, порядок предоставления, распространения информации, содержащейся в ГИС, и доступа к ней, порядок защиты содержащейся в ней информации.

ГИС предназначена для: информационного обеспечения деятельности Министерства социального развития Смоленской области по реализации и осуществлению управления в сферах социальной защиты (поддержки) и социального обслуживания населения; автоматизации процесса предоставления мер социальной защиты (поддержки), социальных услуг в рамках социального обслуживания; обеспечения процессов межведомственного взаимодействия с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия; обеспечения возможности приема заявлений и документов от граждан в целях предоставления государственных услуг через Единый портал госуслуг, Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Смоленской области, МФЦ.

Постановление Правительства Республики Мордовия от 23 января 2025 г. №40 «О внесении изменения в приложение к регламенту осуществления закупок с использованием подсистемы малых закупок региональной информационной системы в сфере закупок Республики Мордовия»

Перечень закупок, осуществляемых без использования подсистемы малых закупок региональной информационной системы, дополнен закупками услуг, связанных с размещением и обеспечением функционирования оборудования для защиты от беспилотных летательных аппаратов.

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Приказ Министерства транспорта и дорожного хозяйства Омской области от 23 января 2025 г. №6-п «Об утверждении Регламента информационного взаимодействия государственной информационной системы Омской области «Региональная навигационно-информационная система Омской области» с информационными системами и оборудованием участников процесса мониторинга перевозок»

Определены правила, порядок и основные процедуры, связанные с организацией процессов обмена информацией при использовании государственной информационной системы Омской области «Региональная навигационно-информационная система Омской области».

Оператором РНИС Омской области является Министерство транспорта и дорожного хозяйства Омской области.

Организатор перевозок посредством доступа к РНИС Омской области с использованием учетной записи обеспечивает внесение информации о маршрутах согласно соответствующему реестру маршрутов, в том числе о расписаниях.

Приказ Министерства социальной политики Свердловской области от 9 января 2025 г. №3 «О Порядке обработки обращений и сообщений граждан и юридических лиц, поступивших в Министерство социальной политики Свердловской области с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»

Определен алгоритм рассмотрения обращений и сообщений граждан и юридических лиц, поступивших в Министерство социальной политики Свердловской области с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», а также процедура обработки обращений и сообщений граждан и юридических лиц и направления ответов на такие обращения и сообщения.

Координатор принимает обращение и сообщение, поступившие в Министерство в системе платформы обратной связи, анализирует содержание обращения и направляет их исполнителю (начальнику структурного подразделения Министерства) по компетенции для их рассмотрения и подготовки проекта ответа.