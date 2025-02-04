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По оценкам молодых специалистов сложностей в трудоустройстве стало меньше

Выпускники вузов 2022—2024 гг. оценили сложность поиска работы в среднем на 6,6 балла из 10. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob Старт карьеры» приняли участие молодые специалисты 2022—2024 гг. выпуска из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Согласно данным Росстата, уровень безработицы в стране остается на рекордно низком уровне (2,3% по данным на ноябрь 2024 г.). Многие отрасли испытывают нехватку квалифицированных кадров. Конкуренция за рабочие места среди соискателей снижается.

Насколько сложно в таких условиях найти подходящую работу выпускникам вузов? Выпускников 2022–2024 гг. попросили оценить трудности по шкале от 0 до 10 (где 0 — совершенно несложно, нет трудностей, а 10 — очень сложно, практически невозможно), и средний балл составил 6,6. При этом чем моложе выпускник, тем выше его оценки трудностей поиска работы. Выпускники 2022 г. оценили сложность трудоустройства в 6,4 балла, а выпускники 2024 г. — уже в 6,7 балла. Снижение уровня неуверенности у молодежи происходит по мере наработки трудового стажа. Именно отсутствие опыта выпускники назвали основной помехой при поиске работы (59%).

Что же еще мешает новоиспеченным специалистам при поиске подходящей работы? Каждый десятый участник опроса отметил, что был разочарован слишком низкими зарплатными предложениями на старте карьеры, каждый одиннадцатый — малым числом вакансий по специальности. Среди прочих проблем респонденты указали разочарование в профессии и графике работы, невозможность совмещения с дальнейшей учебой, а также непонимание, как составлять резюме и проходить собеседования.

По сравнению с 2023 г. молодые специалисты стали реже жаловаться на отсутствие опыта как на препятствие для трудоустройства: 69% два года назад и 59% сейчас. О том, что трудностей при поиске работы не возникало, напротив, стали рассказывать чаще (5% в 2023 г. и 12% сейчас).

Место проведения опроса: Россия, все округа. Населенных пунктов: 173. Время проведения: 10 января — третье февраля 2025 г. Исследуемая совокупность: выпускники вузов 2022—2024 гг. выпуска. Размер выборки: 500 респондентов.

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