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В России официально признаны первые отечественные RFID-считыватели

Разработанные НИЦ «Телеком» (бывший НИИР) считыватели радиочастотных меток (RFID) включены в реестр телекоммуникационного оборудования российского происхождения Минпромторга (приказ Минпромторга России №6183 от 24 декабря 2024 г.). Это первое официально признанное отечественное оборудование такого рода. Об этом CNews сообщили представители НИЦ «Телеком».

RFID-считыватели необходимы для считывания RFID-меток, что активно используется при автоматизации процедур учета, грузоперевозок, мониторинга и контроля соблюдения мер безопасности работниками на производствах, для повышения эффективности производства, торговли и так далее. RFID-считыватели НИЦ «Телеком» на сегодняшний день являются единственными устройствами подобного типа отечественного производства.

«Наши считыватели разработаны с применением отечественных микроконтроллеров и обеспечивают повышенную достоверность считывания RFID-меток. Медианное значение достоверности считывания при применении различных типов меток составляет 1-3 по сравнению со средним значением 0,5 для доступных на рынке считывателей. У них низкая цена и их возможно крепить на любые поверхности. Кроме того, мы разработали уникальное программное обеспечение для управления считывателями, сбора и обработки считываемой информации», — сказал генеральный директор НИЦ «Телеком» Олег Иванов.

Статус телекоммуникационного оборудования российского происхождения присвоен пяти изделиям в стационарном и мобильном исполнении, работающим в диапазонах частот 13,56 МГц, 433,92 МГц, 860-930 МГц.

«RFID-метки используют сейчас при продаже некоторых дорогих изделий, чтобы проследить путь товара от производства к покупателю. Можно, например, при лесозаготовках крепить такие метки к каждому бревну и отслеживать весь его путь до переработки, чтобы оно не уходило за границу. То же самое с вагонами, запчастями, оружием и другими средствами. Мы видим интерес к этой технологии, в том числе в регионах, так как одним из важных преимуществ наших считывателей является возможность работы на расстоянии до 10 м», — сказал Иванов.

НИЦ Телеком имеет опыт в разработке RFID-систем, которые позволяют эффективно выстраивать логистику, например, на железнодорожных перевозках, или для охраны труда на производствах (учет средств индивидуальной защиты).

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