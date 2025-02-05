Исследование Level Group и университета «Синергия»: 55% студентов совмещают учебу с работой

В условиях возрастающей финансовой нагрузки и стремления к карьерному росту студенты ищут возможности подработки. Совместное исследование компании Level Group и Аналитического центра университета «Синергия» показывает, что более половины опрошенных студентов либо уже подрабатывают, либо намерены начать работу параллельно с учебой. В исследовании участвовало порядка 5000 респондентов из разных вузов, проживающих во всех округах страны. Об этом CNews сообщили представители Level Group.

Около 26% студентов постоянно работают, что позволяет им не только получать финансовую независимость, но и набирать профессиональный опыт. 29% подрабатывают периодически, а 32% выразили желание начать подработку для развития своих компетенций. Лишь 13% опрошенных считают, что обучение должно оставаться приоритетом без отвлечения на работу.

Основные причины выхода на подработку — необходимость покрывать текущие расходы на питание, жилье и транспорт, что указал 31% участников опроса. 30% студентов стремятся заработать карманные деньги для личных трат, чтобы не просить помощи у родителей. 24% респондентов руководствуются мнением, что работа приносит ценный опыт, а 15% копят на крупные цели.

Что касается сфер деятельности, в которых подрабатывают студенты, на первом месте оказались сферы обслуживания и продажи с долями 16% и 15% соответственно. Финансовый сектор (12%), логистика (11%) и ИТ (10%) также популярны среди студентов. Следом идут педагогика, образование, наука (8%), маркетинг, реклама, PR, журналистика (8%), административный персонал (7%), недвижимость, строительство (4%). Вариант ответа «другое» выбрали 9% респондентов.

Около 35% опрошенных считают допустимым работать не по своей специальности, если работа нравится и оплата достойная. 47% тоже находят это допустимым, но предпочитают стремиться к работе по специальности. 18% говорят, что нужно работать исключительно по специальности.

Баланс между учебой и работой распределяется неодинаково: 42% студентов стараются уделять обоим аспектам примерно равное время, 37% сосредоточены на работе, а 21% предпочитают преимущественно учебу. Влияние работы на успеваемость тоже разное: 46% утверждают, что подработка не влияет на учебные результаты, но 39% заметили, что без работы их успеваемость была бы выше. Еще 15% затруднились с ответом на этот вопрос.

Предпочтения в типе работы свидетельствуют о стремлении к гибкости и удобству: 41% студентов выбирают необременительную работу из дома за небольшие деньги, 23% — офисные позиции с небольшими доходами, 19% склоняются к физически тяжелой работе с высокой оплатой, а 17% готовы рассмотреть любой вариант ради заработка.

Финансовые показатели подработок варьируются: 45% студентов зарабатывают менее 30 тыс. руб. в месяц, 30% получают от 30 тыс. руб. до 50 тыс. руб., 18% — от 50 тыс. руб. до 100 тыс. руб. Лишь 7% достигают заработка свыше 100 тыс. руб. в месяц.

«Наше совместное исследование с университетом “Синергия” наглядно демонстрирует: более половины студентов уже работают или планируют подрабатывать во время учебы. Видя эту тенденцию, мы в Level Group при проектировании и строительстве учитываем потребности будущих сотрудников, создаем пространства, которые помогают гармонично совмещать карьерные и образовательные задачи. Мы формируем среду, в которой молодые специалисты могут не только достигать карьерных успехов и развиваться максимально эффективно», — отметила Александра Захарова, директор по коммерческой недвижимости Level Group.

«Подработка — это не только шанс получить финансовую независимость, но и возможность для молодого специалиста обрести ценный опыт, усовершенствовать профессиональные и социальные навыки, завести полезные контакты. Тенденция такова, что чем раньше студент начинает профессиональную деятельность, тем выше он ценится на рынке труда и тем быстрее он выходит на желаемый уровень заработка после получения диплома. Мы видим это по нашим выпускникам. Поэтому один из главных приоритетов — практико-ориентированное обучение и погружение в профессию с первого курса», — сказал ректор «Синергии» Артем Васильев.