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Выручка группы Arenadata превысила 6 млрд руб. в 2024 году

ПАО «Группа Аренадата», российский разработчик ПО на рынке систем управления и обработки данных, объявляет неаудированные финансовые показатели и операционные результаты по итогам 2024 г.

Выручка группы по итогам 12 месяцев 2024 г. увеличилась на 52% к 2023 г. и составила 6,015 млрд руб. Основными драйверами масштабирования бизнеса стали рост реализации лицензий, услуг технической поддержки и консалтинга как текущим, так и новым клиентам. Об этом CNews сообщили представители Arenadata.

На конец отчетного периода клиентская база группы Arenadata насчитывала более 150 организаций, что на 50% выше показателя 2023 г.

Для поддержания амбициозных темпов роста и развития продуктовой линейки группа Arenadata продолжает инвестировать в расширение штата сотрудников, где свыше 70% составляют ИТ-специалисты и коммерческий персонал. Общая численность сотрудников на конец 2024 г. составила 632 человека, а прирост за год – 45%.

Суммарно за 2024 г. группа выпустила более 40 продуктовых релизов. Основной фокус в доработке продуктов был направлен как на внедрение и улучшение функционала безопасности, так и на дальнейшее развитие продуктов платформы Arenadata.

В частности, была реализована возможность организации резервных (DR) кластеров для корпоративных хранилищ данных на основе ключевого продукта - Arenadata DB, а также создан новый инструмент (Smart Storage Manager) для оптимизации хранения данных и повышения эффективности работы с ними в рамках озер данных (на базе продукта Arenadata Hadoop).

В 2024 г. группа запустила процесс обновления мониторинга, уже поддерживаемый Arenadata QuickMarts и Arenadata Streaming. Обновленный мониторинг позволяет пользователям продуктов более удобно и эффективно анализировать состояния кластеров и быстрее реагировать на внештатные ситуации.

Команда группы Arenadata завершила работы по реализации поддержки операционных систем Astra Linux 1.7 и Ubuntu 22.04, а также продолжила работы по реализации поддержки RedOS 7.3.

В 2024 г. группа расширила партнерства с облачными провайдерами, которые реализуют продукты платформы Arenadata. На сегодняшний день Компания сотрудничает с девятью облачными провайдерами, в числе которых VK Cloud, MTS Web Services, Beeline Cloud, Selectel, Cloud.ru, K2 Cloud и другие. Таким образом, клиенты могут использовать ПО группы Arenadata как в публичных, так и в частных облаках, что позволяет иметь следующие возможности: быстрый доступ к вычислительным ресурсам без значительных капитальных вложений; возможность легкой миграции данных с иностранных облачных платформ; уменьшение времени вывода продуктов на рынок за счет экономии ресурсов на владение ИТ-инфраструктурой; способ оплаты по подписочной модели, предсказуемость затрат на инфраструктуру.

В течение отчетного периода группа Arenadata занималась разработкой новой cloud-native платформы для анализа, обработки, хранения и управления данными в публичных и частных облаках – Arenadata One. Три продукта платформы (Arenadata One «Управление», Arenadata One OLAP Edition, Arenadata One OLTP Edition) прошли тестирования у ключевых заказчиков и будут представлены рынку в первой половине 2025 г. Новые продукты позволят клиентам: управлять вычислительными ресурсами за счет перераспределения мощностей в зависимости от нагрузки; автомасштабировать compute (вычислительные мощности), включая scale-to-zero (снижение нагрузки на приложение до 0); сократить скорость развертывания новых приложений и сервисов с помощью единого портала самообслуживания для OLAP и OLTP; управлять данными с помощью встроенной платформы Data Governance (управление данными); анализировать затрачиваемые ресурсы для аллокации расходов внутри подразделений заказчика в частном облаке или оплаты по потреблению в публичном облаке (модель pay-as-you-go); организовать безопасную работу с данными с использованием инструментов информационной безопасности enterprise-уровня; администрировать архитектуру всех корпоративных приложений в рамках единой консоли.

Максим Пустовой, Генеральный директор группы Arenadata: «Прошлый год стал для компании знаковым по нескольким причинам. Прежде всего, группа Arenadata провела IPO, в результате которого за нашими результатами сейчас следят порядка 50 тыс. частных инвесторов. Мы выполняем обещания, озвученные при выходе на биржу, а именно – поддержание высоких темпов роста при сохранении должного уровня рентабельности, расширение продуктовой линейки и привлечение новых клиентов. Более того, в 2024 г. мы сфокусировались на работе с фактором сезонности B2B разработчика, вследствие чего около 60% выручки было признано в течение первых девяти месяцев. Благодаря более равномерному распределению дохода в течение года мы не использовали дорогостоящее внешнее финансирование, эффективно управляли собственной ликвидностью и завершили год с отрицательным чистым долгом. Важной вехой в истории развития Компании и индустрии стал запуск Open Source проекта Greengage, который станет полноценной альтернативой проекта Greenplum, прекратившего работу в прошлом году. Наши разработчики уже провели колоссальную работу по подготовке платформы, документации и выпуску первых релизов. Экспертиза команды группы позволяет не только поддерживать текущий технологический стек, но и развивать новые направления, предвосхищая рыночные запросы. В 2024 г. мы реализовали решение на основе генеративного искусственного интеллекта (ИИ), позволяющее переносить код c проверкой качества миграции с зарубежных СУБД (Oracle, SAP HANA и другие) на платформу Arenadata. Такой инструмент позволит сократить ресурсы заказчиков в рамках процесса импортозамещения. В прошлом году мы сделали акцент на создании комплексных совместных решений с индустриальными лидерами. В частности, мы запустили первое партнерство по созданию совместного решения с дочерней структурой ПАО «Северсталь». Таким образом, мы объединяем экосистему группы Arenadata и отраслевую экспертизу партнера для разработки новой отечественной платформы, способной заместить SAP BW для решения бизнес-задач в тяжелой промышленности, ритейле, фармацевтике и энергетике. Новые проекты и инициативы вместе с флагманскими решениями группы позволят нам значительно опережать рынок управления и обработки данных по темпам роста, а нашим клиентам – совершенствовать аналитические бизнес-процессы и извлекать все больше ценности из стремительно растущих объемов данных».

Раскрытие аудированной финансовой отчетности за 12 месяцев 2024 г. планируется в конце марта 2025 г. Точная дата будет опубликована в «календаре инвестора» на официальном сайте для инвесторов Arenadata.

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