Сергей Беляков присоединился к команде фонда «Сайберус»

К команде фонда развития результативной кибербезопасности «Сайберус» присоединился бывший управляющий директор Ozon Сергей Беляков в качестве партнера. В новой роли он возглавит направление по взаимодействию с органами государственной власти, а также будет отвечать за реализацию стратегических проектов по развитию индустрии кибербезопасности. Об этом CNews сообщили представители «Сайберус».

С 2021 по 2024 гг. Сергей Беляков занимал позицию управляющего директора в Ozon, где отвечал за реализацию инициатив, связанных с развитием отрасли электронной коммерции. До этого его карьера была связана с государственной службой: с 2008 г. он работал в Министерстве экономического развития России, а в 2012-2014 гг. занимал пост заместителя министра.

Сайберус Сергей Беляков присоединился к команде фонда «Сайберус»

С 2016 г. Сергей возглавляет Ассоциацию негосударственных пенсионных фондов «Альянс пенсионных фондов», а в 2018-2021 гг. руководил Ассоциацией компаний розничной торговли (АКОРТ). Сергей Беляков окончил Академию Федеральной службы безопасности по специальности «Юриспруденция».

«Кибербезопасность давно вышла за рамки отдельно взятой отрасли. Сегодня это вопрос национальной безопасности и стратегических приоритетов государства. Причем не только в контексте защиты от угроз, но и как драйвер развития суверенного ИТ, создания новых технологий и решений, конкурентных на глобальном уровне. Но для этого нужен открытый диалог и усилия всех сторон – государства, отрасли и бизнеса в самом широком смысле. Моя цель — помочь создать платформу для этого сотрудничества и вывести российскую кибербезопасность на принципиально новый уровень развития», – сказал Сергей Беляков, партнер фонда «Сайберус».