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Treolan и Osnovo подписали партнёрское соглашение

Treolan и Osnovo подписали партнёрское соглашение. Российская торговая марка Osnovo создана в 2012 г. для решения задач по передаче и распределению сигналов в системах видеонаблюдения, безопасности, мультимедиа и автоматизации. Производственные мощности компании расположены в Китае (Шэньчжэнь) и России (Москва, технопарк НПО «Сапфир»).

Новый 2025 г. Osnovo начинает со следующего этапа своего развития – сотрудничества с компанией Treolan. Этот этап должен ознаменоваться интересными проектами и продуктивной двусторонней работой по достижению новых целей. Для Osnovo, таким образом, открывается рынок классического сетевого оборудования, а для Treolan – рынок систем безопасности.

Основное направление деятельности Osnovo — поставка коммутационного оборудования и аксессуаров, включая: коммутаторы Ethernet (без PoE, с PoE, промышленные, уличные); удлинители Ethernet (без PoE, с PoE, на расстояние до 3000 м); грозозащиту; инжекторы и сплиттеры PoE; SFP-модули; оптические медиаконвертеры; блоки питания; удлинители видеосигналов по витой паре (HDMI, VGA).

Запуск собственного производства уличных коммутаторов и станций расширил сферу применения оборудования Osnovo. Особенно знаковыми стали проекты в нефтегазовой отрасли, на объектах транспортной инфраструктуры и поставка Ethernet коммутаторов в проект «Безопасный город».

Отдельным этапом в развитии бренда стоит отметить появление сертификата согласно постановлению Правительства РФ от 26 сентября 2016 г. №969 (транспортная безопасность) и МЭК 61850-3. В ближайшем будущем Osnovo планирует существенно расширить линейку поставляемых коммутаторов, чем надеется стать ещё интереснее для своих заказчиков.

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