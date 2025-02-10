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Cloud.ru заморозит цены на облачные услуги для новых клиентов на три года

Провайдер облачных и ИИ-технологий Cloud.ru зафиксирует цены на облачные услуги для новых клиентов на три года. Это позволит клиентам избежать непредвиденных расходов, долгосрочно планировать ИТ-бюджет и эффективно развивать свой бизнес. Заморозка цен распространяется на виртуальные машины, в том числе GPU-ресурсы, объектные хранилища, базы данных и другие облачные сервисы.

Использование облачных решений позволяет бизнесу быстро запускать новые услуги и цифровые продукты, масштабировать нагрузки. В частности, ИИ-сервисы в облаке подойдут для ML-разработки, решения задач по проверке гипотез, обучению нейросетей, формированию и поиску наиболее оптимальных моделей применения ИИ в бизнес-процессах.

Андрей Зотов, коммерческий директор провайдера облачных и ИИ-решений Cloud.ru, сказал: «В условиях влияния макроэкономических факторов мы понимаем, как важно для бизнеса сохранить контроль над своими расходами на IT-инфраструктуру. В ответ на рост цен на рынке мы предлагаем нашим новым клиентам возможность зафиксировать стоимость облачных сервисов – это позволит бизнесу сохранить предсказуемость затрат на IT в долгосрочном фокусе».

Специальное предложение уже действует для новых клиентов: юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Чтобы им воспользоваться, необходимо оставить заявку на подключение решений Cloud.ru до 31 марта 2025 г. Тарифы на облачные сервисы останутся неизменными в течение трех лет.

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