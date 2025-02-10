Innostage обучит школьников Татарстана основам кибербезопасности

Академия кибербезопасности Innostage разработала образовательный курс по основам информационной безопасности, предназначенный для российских школьников 7-8 классов. Курс прошел оценку экспертной комиссии Минобрнауки Республики Татарстан и рекомендован к внедрению в общеобразовательную программу. С 10 февраля первые уроки пройдут в казанской гимназии.

Дети и подростки сегодня активно пользуются цифровыми ресурсами, но при этом остаются уязвимыми перед киберпреступниками. По разным данным, они становятся жертвами от четверти до половины всех кибератак. Знание основ кибербезопасности поможет им защитить личные данные и избежать множества угроз: фишинга, кибербуллинга, вредоносного ПО, мошенничества, кражи данных.

В 2023 г. Академия кибербезопасности Innostage успешно провела пилотный проект по обучению детей кибербезопасности в Татарстане. Теперь курс стал еще шире и глубже, охватывая больше актуальных тем и практических навыков. Разработкой курса «Основы личной кибербезопасности» занималась команда Академии кибербезопасности Innostage под руководством ведущего методолога-аналитика компании Вероники Мироновой. Программа курса рассчитана на 16 уроков. Она адресована ученикам 7-8 классов, которые являются активными пользователями интернета и владеют базовыми компьютерными приложениями.

Программа занятий включает ключевые темы кибербезопасности: настройка гаджетов и обновление ПО, защита персональных данных, безопасное использование соцсетей, создание и смена надежных паролей, распознавание фишинга, противодействие кибербуллингу и социальной инженерии.

«Цифровое окружение школьников, родителей и учителей расширяется с каждым годом: даже в образовательных целях они активно пользуются веб-сервисами и приложениями, мессенджерами, чатами, видеоконференциями. Одновременно с этим растет и количество киберугроз, причем они постоянно модифицируются, появляются новые виды мошенничества. Поэтому обучение кибербезопасности в школе – всегда история динамическая, каждый год требуется актуализация учебного материала. Мы внимательно подошли к формированию программы, привлекли лучших специалистов, чтобы представить наиболее релевантный курс, одновременно насыщенный и простой для понимания, с учетом возраста обучающихся», – сказала Евгения Кузьмина, руководитель Академии кибербезопасности Innostage.

Особенность курса – в его ориентированности на практику. Помимо лаконичных обзорных лекций школьников ожидают самые разные форматы занятий: интерактивные семинары, практикумы и обучающие игры, викторины и тесты, разработанные с учетом реального опыта специалистов Innostage в сфере противодействия киберугрозам. Любая теория сопровождается разбором ситуаций из жизни и оттачиванием навыков правильного поведения в них.

«Каждый модуль включает в себя домашнее задание, которое построено в формате полезной практической работы. Например, одно из заданий – на базе полученных знаний настроить свои социальные сети так, чтобы их использование стало максимально защищенным и конфиденциальным. Таким образом школьники анализируют собственную цифровую жизнь, приводят ее в порядок в режиме «здесь и сейчас», сразу применяя полученные навыки. Важно также отметить, что подобные курсы повышают интерес подростков в целом к информационной безопасности, к возможности развиваться и строить карьеру в этой отрасли», – отметила Вероника Миронова, ведущий методолог-аналитик Академии кибербезопасности Innostage.

Образовательный курс и методические рекомендации в январе 2025 г. прошли одобрение Минобрнауки Республики Татарстан и экспертной комиссии и рекомендованы к включению в региональные программы дополнительного и общего образования по информатике.

«В современных социально-экономических условиях, с приходом цифровых технологий, кардинально меняющих наш жизненный и рабочий уклад, основы информационной безопасности необходимо изучать уже с малых лет – чтобы уверенно противостоять виртуальным угрозам и всегда идти в ногу со временем», — отметила заместитель министра образования и науки РТ Минзалия Закирова.

Проект Innostage включает в себя целый комплекс разработок. Помимо образовательного курса, в него входят методические рекомендации для учителей, оценочные материалы, опорные конспекты и блок наглядных материалов (презентации к урокам). Готовятся также видеоролики для школьников 7-11 классов.