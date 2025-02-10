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Каждая десятая компания требует от сотрудников включать камеры во время видеозвонков

Только каждая десятая компания требует включать камеры во время видеозвонков. Большинство работников относятся к этому требованию спокойно и с пониманием. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob и «МТС Линк» приняли участие менеджеры по персоналу и трудоустроенные представители экономически активного населения из всех округов страны.

Онлайн-встречи стали привычным явлением. Каждая десятая компания требует, чтобы все сотрудники присутствовали на них с включенными камерами. Опрос россиян, работающих в таких организациях, показал, что с пониманием к подобному требованию относятся 29% респондентов, спокойно — еще 62%. В 12% организаций правило включать видео распространяется только на отдельные службы — по усмотрению руководителей. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Что касается сотрудников, то, согласно нашему опросу, 36% респондентов включают камеры во время видеозвонков: каждый пятый (21%) делает это по требованию компании, а 15% — по собственному желанию. Каждый второй (51%) не показывает себя, так как у работодателя нет четкого регламента по этому поводу. А 2% сотрудников противятся этому, несмотря на правила.

Чем моложе участники опроса, тем чаще они включают камеры во время общих созвонов. Число тех, кто общается по видеосвязи с включенной камерой, растет с увеличением уровня дохода опрошенных.

Ранее специалисты SuperJob выяснили, что просьба рекрутера включить камеру на онлайн-собеседованиях раздражает каждого восьмого.

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Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 203

Время проведения: 9-23 января 2025 г.

Исследуемая совокупность: менеджеры по персоналу и другие представители кадровых служб предприятий и организаций, где практикуются видеозвонки

Размер выборки: 1000 респондентов.

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