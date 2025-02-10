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Объем нативной рекламы в «VK Видео» вырос в два раза

Инвестиции бизнеса в нативную рекламу в «VK Видео» за 2024 г. выросли в два раза по сравнению с прошлым годом и превысили 2,4 млрд руб. Основная доля интеграций приходится на проекты собственного производства «VK Видео». Об этом CNews сообщили представители VK.

В 2024 г. на «VK Видео» вышло более 3000 единиц эксклюзивного контента. Лидеры по размещению нативной рекламы — шоу собственного производства «VK Видео» «Натальная карта», «Кстати», «Женский форум», «Большое шоу», «Сессия», «Дикая кухня». Интеграции в такие проекты востребованы у компаний финансового сектора, ритейла, e-commerce, бьюти и fmcg.

Среди блогеров лидерами по количеству нативных интеграций стали Ида Галич, Влад А4, Сергей Минаев, Даня Крастер, Кукояки, Nansi & Sidorov, Александр Пушной.

«Видеоформат привлекает большое число блогеров, авторов и зрителей: мы видим это по темпу роста «VK Видео». В 2024 г. суточное число просмотров роликов на платформе побило рекорд в 2,9 млрд, а количество авторов, создающих оригинальный контент, выросло на 52%. Контент популярных блогеров, а также оригинальные шоу с инфлюенсерами и звездами «VK Видео» Originals закономерно привлекают большое внимание со стороны бизнеса. Интегрируясь в такие видео, бренды не только растят знание о себе, но и увеличивают продажи, взаимодействуя с аудиторией в привычном для нее канале», — сказала вице-президент VK по B2B-коммерции и операционному управлению Элина Исагулова.

Нативная реклама — интеграции в блогерский контент и шоу собственного производства на платформе «VK Видео». Он позволяет брендам показывать свои товары и услуги органично для пользователя, а зрителю — получать релевантные предложения от бизнеса, не отрываясь от просмотра контента.

«VK Видео» — российский видеосервис, ежедневно им пользуются десятки миллионов человек. Платформа объединяет все видеосервисы компании VK. Суточный рекорд просмотров в 2024 г. составил 2,9 млрд. Доля смотрения «VK Видео» на Smart TV составляет более 30% от всего смотрения на платформе.

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