Россияне предпочитают цифровые сервисы традиционным

Более 30% российских предпринимателей используют инструменты на базе ИИ, следует из результатов исследования аналитического центра НАФИ, представленных на заседании Совета предпринимателей Москвы. Об этом сообщили в департаменте предпринимательства и инновационного развития.

На сегодняшний день российский малый бизнес активно осваивает искусственный интеллект. Более чем в половине случаев малый бизнес применяет ИИ для решения маркетинговых и рекламных задач. При этом большинство представителей МСП предпочитают инструменты российских разработчиков. Так, 72% используют решения от «Яндекса», 43% – от VK, 35% – от Сбербанка, 34% – от Google.

По словам, генерального директора Аналитического центра НАФИ Гузелии Имаевой, открывшей заседание, один из главных трендов наступающего года в бизнесе - диджитилизация. Это – ключевой запрос населения.

«В среднем россияне скачивают 16 приложений для своих задач без учета предустановленных. Самые диджитализированные сферы – развлечения, шопинг, финансы. Бизнесу нужно уметь адаптироваться под нынешние реалии и соответствовать ожиданиям клиентов, обладающих высокой цифровой грамотностью», – отметила Гузелия Имаева.

Помимо цифровизации, к другим трендам малого бизнеса, озвученным экспертами на заседании, можно отнести сферы производства товаров и услуг для повышения качества жизни, новых технологий и импортозамещения.

Потребность в появлении отечественных аналогов товарам и услугам, ушедшим с российского рынка очень велика. Согласно исследованию, 85% россиян нуждаются в новых сильных отечественных брендах. Более 60% населения сегодня отдают предпочтение товарам российского производства.

Поддержку столичным предпринимателям, решившим развиваться в перспективных областях оказывает Совет предпринимателей Москвы, действующий в столице с 2021 г. Так, в ближайшее время на площадках рабочих групп Совета с участием представителей профильных органов власти будут проводится проработка вопросов, связанных с изменениями в налоговом законодательстве.