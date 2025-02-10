CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Цифровизация Импортонезависимость Искусственный интеллект
|

Россияне предпочитают цифровые сервисы традиционным

Более 30% российских предпринимателей используют инструменты на базе ИИ, следует из результатов исследования аналитического центра НАФИ, представленных на заседании Совета предпринимателей Москвы. Об этом сообщили в департаменте предпринимательства и инновационного развития.

На сегодняшний день российский малый бизнес активно осваивает искусственный интеллект. Более чем в половине случаев малый бизнес применяет ИИ для решения маркетинговых и рекламных задач. При этом большинство представителей МСП предпочитают инструменты российских разработчиков. Так, 72% используют решения от «Яндекса», 43% – от VK, 35% – от Сбербанка, 34% – от Google.

По словам, генерального директора Аналитического центра НАФИ Гузелии Имаевой, открывшей заседание, один из главных трендов наступающего года в бизнесе - диджитилизация. Это – ключевой запрос населения.

«В среднем россияне скачивают 16 приложений для своих задач без учета предустановленных. Самые диджитализированные сферы – развлечения, шопинг, финансы. Бизнесу нужно уметь адаптироваться под нынешние реалии и соответствовать ожиданиям клиентов, обладающих высокой цифровой грамотностью», – отметила Гузелия Имаева.

Помимо цифровизации, к другим трендам малого бизнеса, озвученным экспертами на заседании, можно отнести сферы производства товаров и услуг для повышения качества жизни, новых технологий и импортозамещения.

Потребность в появлении отечественных аналогов товарам и услугам, ушедшим с российского рынка очень велика. Согласно исследованию, 85% россиян нуждаются в новых сильных отечественных брендах. Более 60% населения сегодня отдают предпочтение товарам российского производства.

Поддержку столичным предпринимателям, решившим развиваться в перспективных областях оказывает Совет предпринимателей Москвы, действующий в столице с 2021 г. Так, в ближайшее время на площадках рабочих групп Совета с участием представителей профильных органов власти будут проводится проработка вопросов, связанных с изменениями в налоговом законодательстве.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Композитная архитектура — стратегия, которую выбирают лидеры

Обнаружен картельный сговор на 32 торгах при поставке ПК для нацпроекта «Образование»

Не успели продлить лицензию на ПО и процессы встали: как избежать таких ситуаций

ИТ-шник подставил под удар целую компанию, «по-армейски» выполняя поручения руководства. Опрос

В Cloudflare произошел крупный сбой из-за «кривой» попытки заблокировать фишинговую ссылку

Роскомнадзор покупает для своих сотрудников курсы по киберразведке

Конференции

Цифровизация HR 2025

Цифровизация финансового сектора 2025

Информационная безопасность 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Лучшие 65-дюймовые телевизоры 4K Smart TV начала 2025 года: выбор ZOOM

Доступные умные часы с функцией звонков: выбор ZOOM

Обзор смартфона HUAWEI nova 13 Pro: сочетание элегантности и производительности

Показать еще

Наука

Земля родила Луну? Удивительные открытия бросают вызов старым теориям

Создан первый российский прототип 50-кубитного квантового вычислителя — его точность выше 0,998

Предсказание Эйнштейна проверили в космическом масштабе: результат опровергает все альтернативные теории о Вселенной
Показать еще